Audiência pública amanhã (30) vai esclarecer impacto da concessão de parques

29 de outubro de 2024

Deputado Gandini, presidente do colegiado, afirma que a intenção é ampliar o conhecimento da proposta, mas destaca que é contra a cobrança por visitação

O destino de seis parques estaduais começará a ser definido nesta quarta-feira (30), às 14h, no Plenário Rui Barbosa, da Assembleia Legislativa, quando o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, vai explicar o projeto do governo do Estado de concessão das unidades de conservação à iniciativa privada.

A proposta do governo é melhorar a conservação dos parques e fortalecer o turismo, transferindo a manutenção, os serviços de operação e gestão para a iniciativa privada.

A audiência pública promovida pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente vai discutir a concessão do Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins; Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari; Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em Alegre e Ibitirama; Parque Estadual Itaúnas, em Conceição da Barra; Parque Estadual Forno Grande e Parque Estadual Mata das Flores, ambos em Castelo.

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente, explica que a proposta da reunião é ouvir as explicações do secretário e a população impactada com as possíveis mudanças, além de especialistas na área.

“A intenção maior é ampliar o debate, abrir a discussão, deixar mais claro o que está sendo proposto, até saber se de fato a ideia é melhorar a conservação ou se vamos acabar gerando mais exploração desse ambiente que infelizmente já está degradado”, avaliou.

O parlamentar fez questão de frisar que é contra a cobrança por visitação. “Não acho que esse deve ser um critério adotado. A visitação tem de ser gratuita. Não cabe a gente passar a cobrar para visitar os parques, porque é um bem da população”, declarou.

Ele também pontuou que o tópico foi pouco discutido: “A Assembleia, por exemplo, não recebeu nenhuma informação em relação ao assunto. Então, a ideia é ouvir, entender qual a proposta de fato e discutir com a sociedade”, explicou Gandini.

Segundo o parlamentar, após o encontro, é preciso responder à pergunta: o que realmente significa a concessão dos parques estaduais para o meio ambiente?

“Minha missão é trazer clareza a esse tema que preocupa a sociedade, ampliando o debate sobre o impacto dessas mudanças. Vamos ouvir especialistas e, claro, a opinião da população, que sente diretamente os efeitos de qualquer transformação nesse patrimônio. Se você valoriza nossas riquezas naturais, não perca essa oportunidade de participar!”, convidou Gandini.

