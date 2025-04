Callegari assume Comissão de Cooperativismo da Assembleia

Deputado foi eleito por unanimidade e presidirá a pauta do cooperativismo no próximo biênio

Na sessão desta tarde (07), os membros da Comissão de Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo elegeram, por unanimidade, o deputado Wellington Callegari (PL) como presidente para o biênio 2025/2026.

Com uma nova liderança, a comissão reforça seu compromisso com o fortalecimento do setor cooperativista capixaba, que abrange áreas como agricultura, crédito, saúde e transporte. Callegari destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento econômico e social do estado, prometendo atuar na ampliação de políticas públicas e na defesa dos interesses das cooperativas.

“É uma honra assumir essa responsabilidade. O cooperativismo é um modelo de desenvolvimento que gera emprego, renda e promove a inclusão social. Nosso objetivo será fortalecer ainda mais esse setor, ouvindo as demandas e buscando soluções para os desafios enfrentados”, afirmou o deputado.

O deputado também destacou que pretende promover audiências públicas, dialogar com representantes e apresentar propostas que impulsionem o modelo cooperativista em todo Espírito Santo: “A expectativa é que novas propostas e indicações sejam apresentadas para fomentar a expansão das cooperativas, garantindo a segurança jurídica para suas operações. O nosso estado é um exemplo para o Brasil quando o assunto é cooperativismo”.

A Comissão de Cooperativismo tem papel fundamental na intermediação entre o poder legislativo e o setor produtivo, sendo responsável por debater e propor medidas que beneficiem as cooperativas em todo o estado. Com a eleição de Callegari, o setor ganha um grande aliado na busca por avanços e reconhecimento.

Pré-candidato ao senado

Nos últimos dias, a imprensa capixaba tem projetado o nome do deputado Callegari como a nova aposta do Partido Liberal (PL) ao senado, juntamente com a filha do senador Magno Malta, Maguinha Malta.

Callegari é autor de projetos como a “Lei do Parto Livre” (Lei 12.194/24), medida que garante às gestantes capixabas o direito de escolher a modalidade na hora do parto, normal ou cesárea. A lei já está em vigor, acabando com a cota implementada pelo governo de 30% para realização de partos cesáreas: “Antes da nossa lei os hospitais públicos do estado tinha essa regra que, quando atingida não podia ser ultrapassada, levando as gestantes e os bebês a situações de grandes riscos, alguns com registros de óbitos”.

Na semana passada, ele apresentou novamente o Projeto de Lei 153/2025, que busca endurecer as medidas contra invasões de terras, especialmente as promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Com o crescimento político, perfil propositivo e conservador, o deputado Wellington Callegari figura entre os pré-candidatos a senador.

foto Ellen Campanharo