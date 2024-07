Aventuras educativas no canal do Youtube de Antonella Dez

“A matemática às vezes pode parecer complicada, mas se a gente aprende de um jeito fácil, nunca mais esquece”, conta a atriz

O canal @AntonellaDez tem se destacado no YouTube com um conteúdo vibrante e cuidadosamente produzido, estruturado especialmente para o público infantil. Assista:

Antonella Dez, famosa por interpretar Fedê na novela “A Infância de Romeu e Julieta” (SBT), tem compartilhado semanalmente vídeos que não só entretém, mas também ensinam crianças sobre coisas importantes como amizades verdadeiras, diversão ao ar livre e ser legal com os outros e com os bichinhos.

Como ela mesmo explica: “O que eu quero com meu canal é me conectar direto com o público, fazer o que eu gosto, explorar minha criatividade e contar tudo do meu dia-a-dia”.

Esta semana, ela apresenta um dos segmentos mais empolgantes do canal, chamado “Lição de Casa”, que ajuda as crianças a lidarem com seus deveres de forma lúdica, didática e divertida.

“Neste vídeo estudamos sequências numéricas em progressão geométrica e aritmética. Apesar dos nomes complicados, expliquei para minhas ‘estrelinhas’ de uma forma que elas pudessem entender facilmente a diferença entre elas”, revela Antonella, que carinhosamente chama seus seguidores assim.

Além disso, a atriz mirim planeja criar ainda mais variedade de conteúdos, como mini novelas, desafios, brincadeiras, unboxing de diferentes brinquedos, viagens e até mesmo bastidores de clipes, ensaios e eventos.

Com projetos futuros promissores, Antonella continua a cativar e ensinar seu público, deixando uma marca positiva na comunidade infantil do YouTube.