Aviva Viana traz Bruna Karla e atrações gospel para a 13ª edição

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye45

Fé, esperança e comunhão! O Aviva Viana, maior evento gospel de Viana, está de volta para sua 13ª edição. A atração principal do evento é a cantora gospel Bruna Karla.

O evento será realizada no dia 4 de fevereiro, no estacionamento do Extra Center, na entrada de Marcílio de Noronha. O evento tem início a partir das 19 horas e é uma realização da prefeitura de Viana com organização da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Viana (Asplevi) e apoio da Rede Azi Rádio Gospel.

Outros artistas do cenário gospel também vão subir ao palco e animarão o público, como Emanuel Rius, Ministério Efatá e demais bandas e cantores do segmento gospel.