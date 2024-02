Banestes lança novo edital para concurso público nesta segunda-feira (26)

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai realizar novo concurso público para a formação de cadastro de reserva em diversos cargos de nível superior. As inscrições têm início nesta segunda-feira (26), a partir das 14 horas, e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, com prazo final às 23h59 do dia 11 de abril de 2024.

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é fixada em R$ 80,00 (oitenta reais). O aviso de edital foi publicado nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial do Espírito Santo.

Conforme o edital, o processo seletivo será para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Econômico Financeiro – Gestão Contábil; Analista Econômico Financeiro – Gestão Estatística; Analista Econômico Financeiro – Gestão Financeira; Analista em Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas; Analista em Tecnologia da Informação – Segurança da Informação; e Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas e, de acordo com os requisitos previstos no edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. A oferta de vagas será realizada conforme necessidades operacionais do Banestes.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerão no dia 19 de maio de 2024, para todos os inscritos. Elas consistirão em 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, cada uma com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma é correta. A avaliação será baseada na pontuação total obtida. Além disso, haverá a avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, com limite de pontuação em 8,0 (oito) pontos, independentemente da soma dos valores dos títulos apresentados ultrapassar esse valor.

Os candidatos realizarão o processo seletivo no turno da tarde (das 14h às 18h), seguindo o horário oficial de Brasília/DF, de forma simultânea nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no Estado do Espírito Santo. A divulgação do resultado final do concurso, com sua homologação, está prevista para o mês de junho.

O edital completo do concurso público 2024 para o Banestes está disponível no site oficial do banco www.banestes.com.br, na área Publicações Legais, seção “Concurso Público”; e também no site da organizadora do concurso, Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS, no site www.access.org.br/banestes. O processo seletivo tem validade de 18 meses e poderá ser prorrogado por igual período.

Formação

Para concorrer ao cargo de analista econômico financeiro (gestão contábil), o candidato deve ser formado em Ciências Contábeis. Já para Analista Econômico Financeiro (gestão financeira) é exigida formação superior em Administração, Ciências Econômicas, Matemática ou Engenharia. E, para analista econômico financeiro (gestão estatística), deve ser apresentado diploma de Ensino Superior em Estatística.

Para Analista em Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de sistemas – Segurança da Informação – Suporte e infraestrutura, o candidato deve apresentar certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado de curso de graduação de nível superior em: Análise de Sistemas, Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas Internet, Business Intelligence, Cibersegurança, Ciência da Computação, Ciências de Dados, Computação Aplicada, Computação Científica, Computação e Informática, Criação Digital, Design de Games, Design Digital, Engenharia da Computação, Engenharia da Computação e Informação, Engenharia de Design Digital, Engenharia de Software, Engenharia em Telecomunicações, Informática, Informática Biomédica, Informática e Cidadania, Inteligência Artificial, Jogos Digitais, Sistema de Informação, Sistemas e Mídias Digitais, Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação em Web Designer, Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologias Digitais ou Web Designer, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Ou, ainda, certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica ou Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica ou Matemática ou Administração ou Ciências Econômicas, com pós-graduação em Tecnologia da Informação, com, no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, ambos expedidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Salários e benefícios

A remuneração do Analista Econômico Financeiro no Banestes é de R$ 4.141,50, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo, com carga horária semanal de 30 horas. Para analista em Tecnologia da Informação, o valor é de R$ 5.363,81, também com carga horária de 30 horas.

Além do salário, o Banco oferece um conjunto de benefícios: cesta-alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

Cadastro de reserva

O cadastro de reserva será constituído com base em critérios específicos, reservando 10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência, 20% (vinte por cento) para candidatos autodeclarados negros e 5% (cinco por cento) para candidatos autodeclarados indígenas.

O total de vagas no cadastro de reserva (CR) será de 538, distribuídas da seguinte maneira: para Analista Econômico Financeiro – Gestão Contábil serão destinadas 30 (CR); para Gestão Financeira, 20 (CR); para Gestão Estatística, 20 (CR). No caso dos Analistas em Tecnologia da Informação, serão 439 vagas no cadastro de reserva para Desenvolvimento de Sistemas; 18 para Segurança da Informação, e 11 para Suporte e Infraestrutura.