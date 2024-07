Bobó para alérgicos a camarão e outras opções em festival de Iriri

today19 de julho de 2024 remove_red_eye61

Iriri, no litoral de Anchieta, realiza mais uma edição do Forró Bobó. O festival acontece a partir desta sexta (19) e segue até domingo, 21, prometendo uma saborosa e requintada gastronomia com música, dança e concurso para eleger a dupla que dança melhor forró.

No cardápio, além do tradicional bobó de camarão preparado com aipim, haverá sabores em outras versões com ingredientes da região, inclusive para quem é alérgico a camarão. Durante o evento também haverá ainda comercialização de outros pratos. Preços variam entre R$ 10,00 e R$ 60,00.

Apresentações musicais, aulas de gastronomia e muito forró pé de serra irão animar os visitantes que estiverem no balneário durante os dias da festa. Os empreendimentos locais estão com preços especiais de hospedagem. O evento tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

Os visitantes poderão provar diversas versões do bobó, com ingredientes da região e bem selecionados. E para acompanhar, não irá faltar bebidas refrescantes e deliciosas sobremesas.

A presidente da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, Sirlene Ferreira, adiantou que haverá muita diversão para quem escolher o balneário para passar o fim de semana. “É um evento que já se consagrou, atraindo muitos visitantes todos os anos. Além de aproveitar música, cultura e gastronomia, os turistas e visitantes poderão desfrutar de nossas praias”, disse.

Cardápio Forró Bobó:

Bobó de camarão tradicional de mandioca

Bobó de camarão com abóbora

Bobo de camarão com batata baroa

Bobó de camarão com batata doce

Bobó de camarão com inhame

Bobó de camarão com banana da terra

Bobó de camarão com fruta pão

Para os alérgicos a camarão: bobó de frango com mandioca

Levando a panelinha – Valor RS 40,00

Porção 400g

Camarão maluco: RS 60,00

Batata frita: RS 20,00

Pastel de camarão / queijo / frango – valor: RS 10,00