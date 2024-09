Brasil tem o maior número de queimadas desde 2010: a fumaça afeta o coração?

today2 de setembro de 2024 remove_red_eye56

A fumaça de incêndios não prejudica só o sistema respiratório, mas também o funcionamento do coração, afirma o médico cardiologista Dr. Roberto Yano

Em agosto deste ano o Brasil registrou 68.635 queimadas, de acordo com dados de monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), sendo o maior número de casos para o mês desde 2010, época em que foram registrados 91.085 incêndios.

Já em comparação ao ano passado, quando foram contabilizados 28.056 focos de incêndio em agosto, houve um aumento de 144%.

Agosto marca o início do período de queimadas no Brasil, que se estende até outubro, com o maior número de incêndios geralmente ocorrendo em setembro.

Previsão de situação crítica para os próximos dois meses:

Mato Grosso, Pará e Amazonas são os estados com o maior número de incêndios no Brasil, representando 56% do total nacional.

Esses estados estão localizados principalmente na Amazônia Legal, que responde por 49,7% dos incêndios, e em parte no Pantanal, especialmente no sudoeste de Mato Grosso, que soma 30,9% dos focos.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) prevê que tanto a Amazônia quanto o Pantanal continuarão enfrentando condições críticas de incêndio nos próximos dois meses.

Efeitos da fumaça na saúde:

– Problemas respiratórios;

– Irritação ocular;

– Agravamento de doenças cardíacas;

– Redução da função pulmonar;

– Aumento do risco de câncer;

– Diminuição da qualidade do sono;

– Comprometimento do sistema imunológico.

A fumaça também afeta o funcionamento do coração:

De acordo com o médico cardiologista Dr. Roberto Yano, a fumaça de incêndios pode afetar, além da função respiratória, a saúde cardiovascular.

“Os pequenos poluentes e compostos químicos presentes na fumaça de queimadas penetram nos alvéolos pulmonares e acessam a corrente sanguínea, afetando todo o organismo, não apenas os pulmões”.

“Essa invasão pode provocar inflamação nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de hipertensão, arritmias e até mesmo infarto do miocárdio, o que afeta principalmente pessoas com problemas cardíacos prévios”, alerta o Dr. Roberto Yano.

Como se proteger dos efeitos da fumaça?

– Evitar exposição ao ar livre;

– Usar máscaras de proteção em locais de risco;

– Manter ambientes fechados;

– Hidratar-se adequadamente;

– Evitar atividades físicas intensas em locais de risco;

– Consultar um médico aos primeiros sintomas.