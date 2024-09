Brasileiro reconstrói o verdadeiro rosto da Virgem Maria

O designer brasileiro Átila Soares da Costa Filho, especialista em História, Arqueologia e Patrimônio, havia apresentado, em 2021, o que seria a verdadeira face da mãe de Cristo baseada nas reconstruções do Santo Sudário e no trabalho do designer americano Ray Downing. À época comentou o acadêmico, natural de Niterói (RJ):

“Realizei vários experimentos com softwares de inteligência artificial para regressão de idade. Ainda usei um programa de edição de imagens e outro para a definição do formato do rosto e, por fim, alguns retoques artísticos manuais de minha parte. A ideia era obter a provável fisionomia de uma mulher palestina de 2000 anos atrás, na idade de dar à luz e mais madura, por volta de 33 anos.”

Ao natural questionamento sobre como se chegaria à fisionomia da mãe apenas a partir das feições de seu filho, Átila responde: “A doutrina de fé da Igreja professa que Jesus foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Por isso, Maria concebeu o Messias sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, sem união carnal com homem algum. Portanto, somente Maria, Sua mãe, teria uma atribuição biológica quanto à natureza humana de Cristo”.

Após mais de dois anos desde que o experimento foi divulgado pela primeira vez, os rostos-chave do projeto – como adolescente e adulta – são relançados em nova versão: “Enquanto ainda trabalhava nas fisionomias em 2021, eu já especulava levar o experimento a um nível hiperrealista, já que estava lidando com algo cuja riqueza técnica era muito ampla. Tendo optado, à época, por construir as faces em estilo artístico-realista, sabia que o próximo passo seria este” – comenta Átila.

Os resultados da primeira etapa do projeto, em 2021, têm sido amplamente divulgados dentro e fora do Brasil, e foram aprovados pelo maior sindonólogo do mundo, o pesquisador e conferencista recentemente falecido, Barrie M. Schwortz.

O assunto também foi matéria de capa na revista italiana “FAMIGLIA CRISTIANA: MARIA CON TE” (Milão). A publicação pertence a um dos grupos editoriais de cunho religioso mais tradicionais ainda existente. Além de também ter sido destaque na “NATIONAL GEOGRAPHIC”. Desde 2021, o estudo passa a integrar os arquivos do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Portugal.

Átila Soares é ligado à Universidade de Bolonha e La Sapienza (Roma), e membro dos comitês científicos da Mona Lisa Foundation (Zurique), da Fundação Leonardo da Vinci (Milão) e do Comitê Nacional para a Valorização do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental (Roma).