Briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim causa morte

27 de setembro de 2020

Na tarde deste domingo, 27, um homem foi morto durante uma briga de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Gilberto Machado, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

De acordo com testemunhas que presenciaram o ocorrido, a vítima, Leonardo Caetano, e o acusado, que estava em um veículo Honda Civic estavam discutindo. “Os dois saíram do carro e entraram em luta corporal após um fechar o outro no trânsito. O que estava no Honda Civic acabou esfaqueando o outro homem, que tentou dirigir até a Santa Casa, mas bateu no Posto Senna e foi a óbito no local”, disse uma das testemunhas.

Ainda conforme testemunhas, Leonardo estava com a mulher e uma criança dentro do carro. Já o acusado fugiu, mas foi identificado.

O Corpo de Bombeiros informou que chegando na localidade verificou que Leonardo já havia falecido, e que a facada atingiu o coração da vítima.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal – SML.