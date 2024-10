Cacau Fest recebe produtores e apreciadores de chocolate a partir de quinta-feira (17)

O município de Linhares será palco do maior evento da cadeia produtiva do cacau da região sudeste do Brasil. A segunda edição do Cacau Fest tem início nesta quinta-feira (17) e segue até o sábado (19), no Shopping PátioMix, com a realização de feira de chocolates, exposições, aulas-show, workshops e palestras.

O evento é organizado pela Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) e conta com apoio do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

O 2º Cacau Fest busca integrar em um mesmo espaço produtores, comerciantes e consumidores do cacau e derivados. Também estarão presentes representantes de colegiados de gestores e instituições vinculadas à agricultura, poder público e, até mesmo, agricultores de outras culturas.

O objetivo é fortalecer a cultura do cacau e promover oportunidades de negócios aos produtores e empreendedores rurais do sudeste brasileiro. A programação completa está disponível no www.acau.com.br/cacaufest.

“A cadeia produtiva do cacau no Espírito Santo é uma atividade que gera renda e desenvolvimento em dezenas de municípios do Estado. Os nossos produtores têm demonstrado que sabem produzir matéria-prima com qualidade e isso também fica evidente nos produtos finais, que são os chocolates e os derivados de cacau”, considera o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor brasileiro de cacau, que é cultivado em 45 municípios, mas Linhares sozinha responde por quase 70% da produção estadual. Em todo o ano passado, a produção de cacau alcançou a marca de 13,7 mil toneladas, representando um aumento de mais de 16%, em relação a 2022.

Quem for visitar o espaço do Cacau Fest poderá conferir os produtos de 60 expositores selecionados entre entidades e empreendimentos como cooperativas e associações que atuam na área da agroindústria e agricultura familiares.

Além dos produtores e especialistas, o evento também é aberto ao público em geral e contará com diversas atividades e atrações. Haverá feira de produtos com degustação de chocolates artesanais, derivados do cacau e outros produtos regionais.

O público também poderá acompanhar a “Cozinha Show”, com aulas de receitas inovadoras com chefs renomados, além de visitas técnicas para conhecer de perto as fazendas de cacau e aprender sobre as técnicas de cultivo e palestras para aprofundar os conhecimentos sobre o universo do cacau.

A produção de derivados de cacau no Estado inclui, além dos famosos chocolates, as amêndoas fermentadas e secas, nibs, licor, manteiga, polpa, sucos, aguardente e ração animal da casca.