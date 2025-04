Cachoeiro comemora 100 dias de governo com destaque para ações esportivas e de bem-estar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim celebrou os primeiros 100 dias de governo com importantes avanços promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (SEMESP). As ações implementadas nesse período evidenciam o compromisso da atual gestão com a promoção da saúde, integração social e qualidade de vida da população.

Entre os destaques está a retomada dos Núcleos de Qualidade de Vida, que contam com mais de 30 polos espalhados pelos bairros da cidade, oferecendo atividades como ginástica funcional para mais de 3 mil alunos. Também retornaram os Núcleos de Esporte Escolar e de Rendimento, com modalidades como futsal, voleibol, atletismo, handebol, judô e jiu-jitsu, atendendo mais de 2 mil crianças e adolescentes.

Verão 2025 e Avenida de Lazer

As atividades do Projeto Verão 2025 e da Avenida de Lazer têm atraído centenas de moradores aos domingos pela manhã na Praça de Fátima e na Avenida Beira Rio, com programação que inclui circuito funcional para adultos e crianças, jogos, recreação, além de orientação para caminhada e corrida. Durante a semana, as ações também foram realizadas de segunda a quinta-feira, sempre em dois turnos — manhã e noite.

“Queremos que o esporte seja um instrumento de transformação social em Cachoeiro. Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso gratuito a atividades que promovam saúde, bem-estar e convivência familiar”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço.

“É gratificante ver as praças e avenidas cheias de famílias praticando atividades físicas. Estamos apenas começando, e vamos avançar muito mais”, completou.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, também ressaltou a importância da retomada dos projetos: “Tivemos um início de gestão muito intenso e positivo. Nosso foco foi reativar os núcleos e dar à população oportunidades reais de acesso ao esporte e ao lazer. A aceitação tem sido excelente, e isso só reforça que estamos no caminho certo.”

Ele ainda destacou que o trabalho continuará sendo ampliado. “Vamos expandir os núcleos e criar novos eventos que envolvam ainda mais a comunidade, com atividades que valorizem a saúde, a família e o bem-estar.”

Eventos especiais também marcaram o período

Além das ações regulares, a Prefeitura também realizou eventos que mobilizaram a cidade, como o Passeio Ciclístico de Carnaval, voltado aos praticantes do ciclismo, e a Temporada de Areia, que promoveu torneios de beach soccer, futevôlei, vôlei de areia e beach tennis.

Outro momento marcante foi a Corrida da Mulher, que reuniu cerca de 800 participantes para celebrar o Dia Internacional da Mulher em um evento que uniu esporte, empoderamento feminino e integração social.