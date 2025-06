Cachoeiro de Itapemirim amplia suporte às mulheres com novo veículo e equipamentos

Na manhã da próxima sexta-feira (6), Cachoeiro de Itapemirim receberá um importante reforço para a rede municipal de atendimento às mulheres. Em cerimônia marcada para às 10h no Centro Municipal Urbano (CMU), no bairro São Geraldo, a Prefeitura será contemplada com o Kit Mulher Viva+, entregue pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual das Mulheres.

O kit é composto por um notebook, um data show e um veículo zero km, que serão utilizados para fortalecer ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, promoção da autonomia e garantia de direitos.

A entrega será realizada pela secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, ao prefeito Theodorico Ferraço, com a presença de autoridades locais, servidores e representantes da sociedade civil.

A ação integra o Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e Prevenção ao Feminicídio, assinado pelo governador Renato Casagrande no último dia 2 de junho, em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória. Cachoeiro esteve representado no evento por uma comitiva de lideranças femininas do município.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância da conquista para a política pública local. “Essa entrega representa um avanço concreto nas nossas ações em defesa das mulheres cachoeirenses. Nosso compromisso é construir uma cidade mais segura, mais justa e igualitária. Estamos fortalecendo a rede de proteção e acolhimento, e esse kit chega em boa hora para dar mais estrutura ao nosso trabalho”.

Já o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, reforçou o papel da integração entre os poderes públicos. “Esse resultado é fruto do diálogo e da parceria entre município e Estado. Estamos estruturando políticas públicas sérias e eficazes, com metas bem definidas, que incluem o combate ao feminicídio, ao racismo, ao etarismo e outras violências que afetam as mulheres em sua diversidade. A chegada desse veículo e dos equipamentos vai ampliar nossa capacidade de atuação”.

A mobilização para conquistar o Kit Mulher Viva+ contou com o empenho da Semcit, e está alinhada ao compromisso da gestão em promover políticas públicas de enfrentamento às múltiplas violências e valorização da diversidade feminina. A cidade avança no fortalecimento da rede de apoio, ampliação do acesso à justiça e construção de ações integradas voltadas à equidade de gênero.