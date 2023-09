Cachoeiro de Itapemirim avança em ranking de cidades inteligentes

7 de setembro de 2023

Na última terça-feira (5) foram apresentados, em um evento na cidade de São Paulo, os resultados do Ranking Connected Smart Cities 2023 da Urban Systems Brasil, e Cachoeiro de Itapemirim mais uma vez se destacou na avaliação.

O município subiu duas posições em comparação ao resultado de 2022 e foi classificado como o 35º mais inteligente do Brasil, considerando aqueles com mais de 50 mil habitantes, conforme os parâmetros do levantamento.

Ao todo, 656 municípios foram avaliados. No recorte estadual, Cachoeiro figura entre os três mais bem colocados, ficando atrás apenas de Vitória e Vila Velha.

O Ranking Connected Smart Cities analisa 11 eixos temáticos e 75 indicadores para avaliar o desenvolvimento das cidades em áreas como economia, social, inovação e mobilidade.

Para o prefeito Victor Coelho, que esteve presente na apresentação dos resultados, o crescimento contínuo de Cachoeiro no Ranking Connected Smart Cities reflete os esforços em diversas áreas da gestão municipal para tornar os serviços públicos cada vez mais modernos, ágeis e próximos à população.

“Ao longo dos anos, Cachoeiro tem se modernizado em diversos aspectos, e os resultados são refletidos em rankings nacionais. Na primeira edição do Connected Smart Cities, em 2015, nosso município sequer figurou na classificação, e hoje, somos a 35ª cidade mais inteligente do Brasil após subirmos 54 posições nos últimos quatro anos. Parabenizamos todos os setores da gestão municipal envolvidos nesses resultados, sempre com olhar atento em melhorar a vida dos cachoeirenses”, destaca Victor Coelho.

Selo Connected Smart Cities (SCSC)

Além dos bons resultados no ranking nacional de cidades inteligentes, Cachoeiro também conquistou outro importante resultado: recebeu a classificação bronze no Selo Connected Smart Cities (SCSC).

A iniciativa é uma parceria da Plataforma Connected Smart Cities com a Spin Soluções Públicas Inteligentes, que avalia as boas práticas em smart cities que resultam em melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

Na classificação bronze, Cachoeiro figurou ao lado de grandes municípios brasileiros como Londrina (PR), Joinville (SC) e Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso.

foto divulgação/PMCI