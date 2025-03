Júnior Corrêa e Ricardo Ferraço acompanham obras estratégicas em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim comemorou, nesta terça-feira (25), seus 158 anos de emancipação política com a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço, que, ao lado do vice-prefeito Júnior Corrêa e outras autoridades, realizou uma série de visitas a importantes obras em andamento no município, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

A agenda teve início no distrito de São Joaquim, onde estão sendo investidos R$ 33 milhões em obras de infraestrutura, incluindo a revitalização da rodovia que liga a BR-482, no Morro Grande, à BR-393, no bairro Aeroporto.

No bairro Guandu, a comitiva vistoriou as obras de macrodrenagem, que estão em fase final. Durante a visita, Ricardo Ferraço solicitou celeridade na conclusão do serviço, recebendo a garantia da empresa responsável de que a obra, incluindo o calçamento do trecho, será finalizada até o dia 30 de abril deste ano.

Outro ponto da agenda foi a duplicação da Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR-101, em Itapemirim. O governador em exercício destacou a importância da intervenção para a segurança viária.

“Essa estrada, que já foi conhecida como a ‘rodovia da morte’, em breve será a ‘rodovia da vida’. Estamos investindo em infraestrutura para garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para Cachoeiro e toda a região Sul do Estado. Essas obras não são apenas concreto e asfalto, são um compromisso real com o bem-estar da população e o crescimento econômico do município”, afirmou Ricardo Ferraço.

A agenda também incluiu uma visita às obras de ampliação do Aeroporto Municipal, que em breve poderá receber voos comerciais e atuar como um importante polo logístico para o Sul do Espírito Santo.

“Somente no ano passado, o Espírito Santo importou, através de Vitória, R$ 9 bilhões em aeronaves. Com a ampliação do aeroporto de Cachoeiro, poderemos trazer parte dessas operações para cá, o que representará um significativo aumento na arrecadação municipal e a geração de novos postos de trabalho. É um passo importante para consolidar Cachoeiro como um centro estratégico de negócios e logística”, destacou Ferraço.

O vice-prefeito Júnior Corrêa ressaltou a importância da parceria entre os governos municipal e estadual para a realização dessas obras que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“Estamos trabalhando com união e compromisso para acelerar essas entregas. Sabemos dos desafios, mas estamos focados em levar mais infraestrutura, segurança e oportunidades para nossa população. Essas obras são fundamentais para o futuro de Cachoeiro, e seguimos empenhados para que cada projeto seja concluído com eficiência e responsabilidade”, afirmou Júnior Corrêa.

Mesmo com agendas internas ao longo do dia, o prefeito Theodorico Ferraço deixou uma mensagem em celebração à data. “Cachoeiro é uma cidade de gente trabalhadora, que merece respeito e resultados concretos. Estamos focados em entregar obras que façam a diferença no dia a dia da população e em recuperar o tempo perdido em serviços essenciais. Nosso compromisso é com o povo de Cachoeiro, e seguiremos firmes para fazer desta cidade um lugar cada vez melhor para se viver e trabalhar”, destacou Theodorico Ferraço.

As visitas reforçam o compromisso da gestão municipal e do Governo do Estado em avançar com as obras estruturantes que impactam diretamente o desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro de Itapemirim.

fotos Mateus Fonseca/Governo-ES