Cachoeiro decreta luto oficial de três dias pela morte do Papa Francisco

22 de abril de 2025

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decretou, nesta segunda-feira (21), luto oficial de três dias em virtude do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. A medida foi formalizada por meio do Decreto Nº 35.404, assinado pelo prefeito Theodorico Ferraço, em reconhecimento ao legado espiritual e humanitário do pontífice argentino, que liderou a Igreja Católica com firmeza, simplicidade e devoção à paz e à justiça social.

O decreto ressalta que Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, marcou sua trajetória no Vaticano por uma atuação voltada à promoção da paz mundial, à defesa dos mais pobres e à aproximação entre os povos. O texto também reconhece o papel fundamental do líder religioso no fortalecimento dos valores cristãos em todo o mundo, especialmente em países como o Brasil, de maioria católica.

“O Papa Francisco foi mais do que um líder religioso. Ele foi um símbolo de humildade, coragem e compaixão. Sua voz se levantou em defesa dos mais vulneráveis, e sua presença nos inspirou a sermos melhores, mais humanos e mais justos”, declarou o prefeito Theodorico Ferraço.

Ainda segundo Ferraço, o luto oficial é uma forma de homenagear “a dor sentida por nossa gente simples e humilde com essa grande e irreparável perda”. Ele completou:

“Cachoeiro, como cidade de fé, se une ao mundo inteiro nesse momento de tristeza e gratidão por tudo que o Papa Francisco representou. Que sua memória seja luz e exemplo para as futuras gerações.”

O Papa Francisco, primeiro pontífice sul-americano da história, faleceu após uma trajetória marcada pela defesa do meio ambiente, do diálogo inter-religioso e das causas sociais. Seu legado transcende fronteiras religiosas e deixa uma marca profunda na história contemporânea da humanidade.

