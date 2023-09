CACHOEIRO | Domingo (24) tem Caminhada de Miguel a Miguel; inscrições ainda estão abertas

As inscrições para a terceira edição da “Caminhada de Miguel a Miguel” ainda estão abertas. O passeio turístico e sustentável, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, será realizado no próximo domingo (24).

A atividade terá um trajeto de 8 quilômetros entre a Igreja São Miguel Arcanjo, no distrito de Itaoca, e a localidade de Usina São Miguel, no distrito de São Vicente.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas via formulário digital disponível no endereço bit.ly/miguelamiguel2023.

O passeio terá início às 6h, quando acontecerá a benção das fitinhas de São Miguel Arcanjo na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itaoca, que poderão ser penduradas na ponte de São Vicente, próximo à chegada.

Em seguida, será oferecido café comunitário e preparo físico com aquecimento e alongamento com equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). A largada está agendada para às 7h.

A orientação aos participantes é a de trajar roupas confortáveis e levar sua própria garrafinha de água, para evitar uso de copos descartáveis e, assim, preservar o meio ambiente.

Plantio de árvores

Em edições anteriores da Caminhada de Miguel a Miguel, a organização do evento realizou o plantio de ipês próximo à Usina São Miguel, local de chegada dos participantes.

Para este ano, já foram disponibilizadas 100 mudas de árvores nativas para o reflorestamento da Usina São Miguel e do rio que corta o local. Os plantios já estão acontecendo.

Serviço: Caminhada de Miguel a Miguel

Data: 24/09/2023

Local: Igreja São Miguel Arcanjo, Centro de Itaoca

Horário: 6h – café da manhã comunitário, preparo físico (aquecimento / alongamento)

Saída para a caminhada: 7h

Inscrições : bit.ly/miguelamiguel2023.

foto Márcia Leal/PMCI