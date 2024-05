Saúde Mental Infantojuvenil será tema de debate na Assembleia Legislativa dia 10 de maio

today6 de maio de 2024 remove_red_eye114

Segunda reunião do colegiado vai abordar questões essenciais para o cuidado e bem-estar mental das crianças e adolescentes

Em sua segunda reunião, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial, dirigida pela deputada Camila Valadão (Psol), vai trazer como tema para o debate a saúde mental infantojuvenil, abordando questões essenciais para o cuidado e bem-estar das crianças e adolescentes.

A reunião com o tema “Saúde mental infantojuvenil: valorizar as conquistas e reconhecer os desafios para o cuidado” ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, às 10 horas. O evento contará com a presença da professora Maria Cristina Ventura Couto, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM/IPUB/UFRJ) e coordenadora do Curso de Especialização em Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (IPUB/UFRJ).

A terapeuta ocupacional Camila Mendes, especialista em Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e terapeuta ocupacional do Capsij da Prefeitura Municipal de Serra, também vai expor importantes dados sobre o tema para enriquecer a discussão.

Bruna Lidia Taño, professora no Departamento de Terapia Ocupacional da Ufes e doutora em Educação Especial, também participará do debate. Ela é pesquisadora nos campos da saúde mental de crianças e adolescentes, deficiências e processos de desinstitucionalização.

“A saúde mental das nossas crianças e adolescentes tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente diante dos desafios impostos pela pandemia e suas consequências sociais e emocionais. Por isso, o objetivo da Frente Parlamentar é colaborar com a construção de estratégias para o avanço das políticas de saúde mental voltadas para as infâncias e adolescências no estado. Diante dos desafios enfrentados por essa parcela da população, é essencial promover debates para buscar soluções que garantam um cuidado adequado e respeitoso”, destaca a deputada Camila.

A 2ª Reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial será realizada no auditório Augusto Ruschi, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, às 10 horas.

“A participação de representantes da sociedade civil, profissionais da área da saúde, educadores e demais interessados é fundamental para enriquecer o debate e contribuir para a construção de políticas públicas mais efetivas e inclusivas”, completa a deputada.