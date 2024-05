Prefeitura da Serra lança concurso para professores com mais de 800 vagas

A prefeitura da Serra lançou nesta segunda-feira (6) o edital de abertura do concurso público com 895 vagas e mais cadastro de reserva para o Magistério. O edital está na edição desta segunda no Diário Oficial da Prefeitura da Serra.

O concurso será realizado pela empresa Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), encarregada do planejamento, organização, elaboração, aplicação e correção das provas, com fiscalização de uma comissão especial instituída pela município.

O período de inscrição do concurso vai de 21 de maio a 23 de junho de 2024. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da instituição organizadora, o www.idcap.org.br.

Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras.

A taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento deve ser efetuado até o primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.

Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição.

As provas objetiva e discursiva, com duração de quatro horas, conterão 50 questões e serão realizadas no dia 28 de julho, um domingo, nos seguintes horários: no turno matutino, das 8h às 12h, e no turno vespertino, das 14h às 18h.

As questões vão abordar Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Matemática, Conhecimentos Gerais, Informática Básica, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.

Haverá também avaliação de títulos e exame prático, este último para cargo de professor MaPB – Bilíngue.

Os locais de aplicação dos testes serão definidos futuramente e divulgados no site do instituto organizador.

O resultado final do certame será divulgado em 15 de outubro de 2024.

O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal da Serra.

Cargos e salários

O processo seletivo tem por finalidade o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os seguintes cargos:

– Professor MaPA – Educação Infantil

– Professor MaPA – Séries Iniciais

– Professor MaPA – Educação Especial – Deficiência Intelectual / Mental

– Professor MaPA – Educação Especial – Deficiência Visual

– Professor MaPA – Educação Especial – Deficiência Auditiva

– Professor MaPA – Educação Especial – Altas Habilidades / Superdotação

– Professor MaPB – Língua Portuguesa

– Professor MaPB – Matemática

– Professor MaPB – Ciências

– Professor MaPB – Geografia

– Professor MaPB – História

– Professor MaPB – Educação Física

– Professor MaPB – Educação Artística

– Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico

– Professor MaPB – Ensino Religioso

– Professor MaPB – Bilíngue

A carga horária é de 25 horas semanais. Os salários são de R$ 2.903,48 (licenciatura plena), R$ 3.361,08 (pós-graduação lato sensu – especialização), R$ 3.890,77 (pós-graduação stricto sensu – mestrado) e R$ 4.503,95 (pós-gradução stricto sensu – doutorado). Todos contam com auxílio alimentação no valor de R$ 800.

Dúvidas e informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o candidato deve se dirigir ao canal de atendimento no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP.