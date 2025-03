CACHOEIRO | Ferraço determina rescisão de contrato com empresa de transporte escolar

today14 de março de 2025 remove_red_eye38

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta sexta-feira (14), a rescisão do contrato com a empresa MIXSERV – Cooperativa Mista de Consumo, Serviços e Transporte, responsável pelo transporte escolar no município desde o dia 26 de fevereiro. A decisão foi tomada após diversas reclamações de pais e responsáveis sobre a prestação inadequada do serviço.

Com a transição para a nova gestão, não houve tempo hábil para a realização de um novo processo licitatório. Por isso, a MIXSERV foi contratada em caráter emergencial por apresentar a proposta com o menor preço, garantindo economia aos cofres públicos. No entanto, a empresa não conseguiu atender satisfatoriamente às demandas do contrato, deixando diversos alunos sem transporte.

Após identificar as falhas e diante da ausência de respostas satisfatórias às notificações enviadas, o prefeito Theodorico Ferraço determinou a rescisão imediata do contrato e autorizou a contratação emergencial de uma nova empresa para normalizar o transporte escolar o mais rápido possível.

“Desde o início deixamos claro que não toleraríamos falhas que prejudiquem a população. O transporte escolar é um serviço essencial para garantir o acesso à educação, e não podemos permitir que nossos alunos fiquem desassistidos. Tomamos essa decisão com firmeza para assegurar um serviço digno, seguro e eficiente para as nossas crianças”, afirmou Ferraço.

A nova empresa contratada emergencialmente começará a operar já na próxima segunda-feira (17), garantindo que os estudantes não sejam prejudicados em seu direito ao transporte e à educação.