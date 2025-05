CACHOEIRO | Ferraço vai dar posse a 284 professores do cadastro de reserva na terça (20)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim dá mais um passo importante para o fortalecimento do ensino público do município. Na próxima terça-feira (20), 284 professores do cadastro de reserva, aprovados no último concurso público municipal, tomarão posse.

O evento vai acontecer a partir das 10h, na Escola Viva Francisco Coelho Ávila Junior, na Rua Pedro Silvan, s/n, no bairro Coronel Borges. A posse dos professores do cadastro de reserva representa um momento crucial para a gestão educacional de Cachoeiro, com implicações significativas tanto no que diz respeito à gestão de recursos humanos quanto ao planejamento educacional das instituições de ensino do município.

Reforço e melhoria da qualidade do ensino

A convocação e posse desses profissionais são fundamentais para a complementação do quadro de docentes nas escolas. Para a gestão educacional, isso significa a possibilidade de atender de forma mais efetiva as necessidades educacionais das escolas, garantindo a presença de profissionais capacitados nas salas de aula.

A realização da posse é uma forma de a gestão cumprir as exigências legais e os compromissos assumidos. A responsabilidade administrativa de nomear os candidatos aprovados no cadastro de reserva é parte da obrigação do poder público em promover a transparência, o acesso a oportunidades no serviço público e o respeito aos direitos dos servidores. Essa medida significa garantir que o processo esteja sendo conduzido de forma legal, ética e conforme o edital do concurso.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância da posse dos novos professores para o desenvolvimento da educação em Cachoeiro.

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Esses novos profissionais chegam para somar, fortalecer nossas escolas e garantir um ensino de qualidade para nossas crianças e jovens. Essa posse representa nosso compromisso com uma gestão responsável, justa e que acredita na transformação social por meio da educação”, afirmou Ferraço.