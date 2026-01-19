CACHOEIRO | Flávia Mendonça é mais uma atração confirmada do Cachoeiraço 2026

today19 de janeiro de 2026 remove_red_eye35

O Cachoeiraço 2026, tradicional carnaval fora de época de Cachoeiro de Itapemirim, ganha mais um nome confirmado em sua programação oficial. Flávia Mendonça, cantora capixaba reconhecida nacionalmente por seus shows e trajetória artística, foi anunciada como atração do evento que acontecerá de 6 a 8 de fevereiro, na Avenida Beira Rio.

Flávia Mendonça subirá ao trio elétrico no dia 6 de fevereiro, mesmo dia em que o grupo Terra Samba foi confirmado como atração nacional de abertura da festa, inaugurando a programação com muita energia e ritmos que prometem contagiar o público desde as primeiras horas do evento.

Com carreira consolidada, a artista já se apresentou em grandes micaretas e festivais, mesclando ritmos e levando seu repertório animado a públicos de diversas regiões. Sua presença no Cachoeiraço 2026 reforça a proposta de montar uma grade diversificada e capaz de atrair tanto moradores quanto visitantes para uma das festas mais aguardadas do calendário cultural da região sul do Espírito Santo.

O evento, organizado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, promete três dias de muita música, cultura popular e entretenimento ao longo da Avenida Beira Rio, consolidando o retorno dessa celebração carnavalesca que marca gerações e movimenta o setor turístico e econômico da cidade.