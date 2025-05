Cachoeiro ganha quadra reformada com investimento do governo do Estado

today7 de maio de 2025 remove_red_eye99

Na manhã desta quarta-feira (07), o governador Renato Casagrande esteve em Cachoeiro de Itapemirim para inaugurar a nova quadra poliesportiva do bairro Zumbi, que passou por uma ampla reforma. A obra foi realizada por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Cachoeiro. O investimento total na revitalização do espaço foi de R$ 1.009.065,47, com o objetivo de promover mais esporte, lazer e qualidade de vida para a população local.

A reforma da quadra incluiu a instalação de cobertura com estrutura metálica e telas, substituição do piso, alambrado e sistema de iluminação. Também foi implantada uma nova rede de captação de águas pluviais. Com 604,43 m² de área, o espaço recebeu ainda serviços de paisagismo, tornando-se mais funcional e atrativo para a comunidade.

Durante a inauguração, autoridades, lideranças comunitárias e moradores do bairro Zumbi participaram da entrega da quadra reformada. A revitalização, esperada pela comunidade, garante um espaço adequado para esporte e lazer.

“É uma satisfação enorme estar aqui no ponto mais alto do maior bairro de Cachoeiro de Itapemirim e ver de perto essa obra, fruto de uma parceria entre nós e a prefeitura. Lembro que foi uma solicitação da comunidade ainda durante o período de campanha, e senti, ao percorrer o bairro do Zumbi a pé, o quanto esse investimento era um desejo do povo daqui. Um espaço esportivo como esse integra a comunidade, oferece oportunidades para a juventude, permite a realização de reuniões, casamentos, cultos e missas”, pontuou o governador.

Casagrande reforçou a importância desse equipamento de múltiplo uso que valoriza todo o bairro. “Por isso, fiz questão de vir acompanhar de perto esse momento. Aproveito para destacar como é gratificante ver outras obras avançando, como o aeroporto de Cachoeiro, que vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região Sul. Se Deus quiser, em breve voltaremos para novas inaugurações aqui.”

“A reforma da quadra do Zumbi representa mais do que uma obra física, é a valorização de uma comunidade que merece acesso ao esporte e ao lazer com dignidade. Investir em infraestrutura esportiva é uma forma de promover inclusão social e qualidade de vida. Por isso, o governador Renato Casagrande investe e apoia tanto o esporte de norte a sul do território capixaba, com diversas obras como essa aqui”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o vice-governador Ricardo Ferraço também participou da entrega. “Toda vez que retorno a Cachoeiro é uma nova emoção. Nos dá alegria e motivação quando observamos crianças, jovens e a comunidade do Zumbi, um dos bairros mais populosos da cidade, comemorando esse investimento. Um espaço novo, moderno e adequado para lazer e prática esportiva. Cachoeiro minha terra, onde comecei a representar e trabalhar pela sociedade como vereador”, lembrou.

Ricardo Ferraço prosseguiu: “Tempo muito bom, ainda mais quando olhamos para trás e constatamos muita coisa boa entregue. Um ótimo exemplo é a recuperação da estrada do Caminhos do Campo que vamos inaugurar logo mais na área rural de Guarapari. Fizemos essa estrada em meados dos anos 2000 para fortalecer o agro e o turismo e olha no que a região de Buenos Aires se transformou. Desenvolvimento e prosperidade para quem mora e/ou empreende lá.”

Também estiveram presentes o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço; além dos deputados estaduais Allan Ferreira e Dr. Bruno Rezende.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES