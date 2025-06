Cachoeiro inaugura unidade “Saúde Fácil” com serviços inéditos em cirurgia vascular

Em mais um avanço importante para a saúde pública do Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande esteve em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (4), para inaugurar, ao lado do prefeito Theodorico Ferraço, a nova unidade do serviço Saúde Fácil, no bairro Independência. A estrutura oferece uma linha completa de atenção em angiologia e cirurgia vascular não estética, com atendimentos voltados à população dos 26 municípios da região sul capixaba.

O novo serviço representa um marco na regionalização da saúde, permitindo que os pacientes realizem desde consultas especializadas, exames com doppler venoso e arterial, tratamentos terapêuticos, cirurgias de varizes e até a remoção de coágulos, tudo isso sem precisar se deslocar para outros centros.

Durante a cerimônia, o governador destacou o pioneirismo de Cachoeiro na implantação do serviço e reforçou o compromisso com a descentralização da saúde. “Cachoeiro está sendo pioneira na oferta de serviços que, até pouco tempo, só estavam disponíveis em outras regiões. O que estamos entregando aqui é mais do que uma unidade, é dignidade, é acesso à saúde com qualidade e perto de casa. A população do Sul do Estado merece isso”, afirmou Renato Casagrande.

Já o prefeito Theodorico Ferraço fez um discurso emocionado, reconhecendo a importância dos investimentos realizados pelo Governo do Estado no município. “O governador Casagrande pode ser considerado pai e mãe de Cachoeiro pelos investimentos que tem feito em todas as áreas. Esta entrega é mais uma prova do seu compromisso com a nossa cidade. Esperamos que essa parceria continue firme, trazendo ainda mais melhorias para nossa população. Quem ganha com isso é o povo”.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, também celebrou a chegada do serviço e agradeceu a parceria entre os governos municipal e estadual. “Essa unidade vai evitar o deslocamento de centenas de pacientes que, até então, precisavam sair de Cachoeiro para conseguir atendimento especializado. É uma conquista que vai transformar a realidade de quem mais precisa. Agradecemos ao governador e ao prefeito por essa importante entrega”.

Além dos serviços vasculares, a nova unidade também amplia a oferta de oftalmologia especializada, com consultas e exames de alta complexidade, reforçando o compromisso com um atendimento mais humanizado, ágil e acessível.

Com a implantação do Saúde Fácil em Cachoeiro, o município dá mais um passo importante na regionalização do atendimento e na valorização da saúde pública como um direito fundamental de todos.