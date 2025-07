CACHOEIRO | Prefeitura realiza limpeza e desassoreamento do córrego do bairro Coramara

today4 de julho de 2025 remove_red_eye46

Atendendo a uma demanda antiga da população, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está promovendo a limpeza e o desassoreamento do córrego que corta o bairro Coramara. A iniciativa tem como objetivo eliminar focos de água parada e o mau cheiro, além de combater a proliferação de animais peçonhentos, trazendo mais saúde e qualidade de vida para os moradores da região.

Além da limpeza, a administração municipal está executando, com recursos próprios, obras de contenção das encostas por meio da construção de muros em pontos críticos da via. As intervenções visam garantir mais segurança para pedestres e motoristas que trafegam pelo local, prevenindo deslizamentos e outros riscos associados ao desgaste das margens do córrego.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância das ações para a segurança e bem-estar da população. “Estamos cuidando da cidade e ouvindo as necessidades de cada comunidade. Essa limpeza e a contenção das encostas no Coramara são compromissos com a saúde pública, com o meio ambiente e, principalmente, com a segurança das pessoas que moram e circulam pelo bairro. É uma obra que traz dignidade e tranquilidade para os moradores”, afirmou Ferraço.