Cachoeiro se destaca como referência em Saúde no ES e no Brasil

today31 de outubro de 2025 remove_red_eye58

Cachoeiro de Itapemirim é destaque nacional. O município aparece entre os melhores do Brasil e do Espírito Santo em acesso à saúde, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

De acordo com os dados divulgados nesta semana, Cachoeiro ocupa a quarta posição no Espírito Santo, ficando à frente de cidades como Vila Velha, na Grande Vitória. No cenário regional, o município também impressiona, alcançando a 48ª posição no Sudeste, um dos recortes mais competitivos do país.

Os indicadores avaliam diversos aspectos relacionados à saúde pública, como cobertura da atenção básica, mortalidade infantil, tempo de atendimento e eficiência na gestão.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, comemorou o resultado e ressaltou o compromisso da gestão com a qualidade e o acolhimento no atendimento aos cachoeirenses.

“Esses números refletem o esforço de uma equipe que trabalha com dedicação e responsabilidade. Em menos de dez meses à frente da Secretaria, conseguimos avançar em áreas essenciais, fortalecendo a atenção primária, ampliando o acesso e garantindo mais eficiência nos serviços. Estamos avançando e vamos avançar muito mais”, afirmou Renata.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou que o reconhecimento é resultado de planejamento e gestão responsável, voltada para resultados concretos na vida das pessoas.

“Esse desempenho mostra que estamos no caminho certo. Ver Cachoeiro entre os melhores do Brasil em saúde é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso de cuidar das pessoas com respeito e eficiência”, disse o prefeito.

Com avanços expressivos e reconhecimento nacional, Cachoeiro de Itapemirim consolida-se como referência em saúde pública, reforçando o papel de liderança entre os municípios capixabas e demonstrando que a boa gestão pode transformar realidades e gerar resultados duradouros para a população.