Cadê Mafalda? É o novo espetáculo do Grupo Rerigtiba que estreia nesta sexta-feira (11)

today9 de agosto de 2023 remove_red_eye111

Estreia na próxima sexta-feira (11/8) o novo espetáculo do Grupo de Teatro Rerigtiba, de Anchieta.

Para essa montagem teatral, o Rerigtiba convidou o diretor Márcio Nascimento (RJ), que esteve vindo mensalmente a Anchieta nos últimos cinco meses para intensivos de pesquisas e ensaios na sede do grupo.

Márcio é formado em Interpretação Teatral pela UniRio e em Docência pela Universidade Cândido Mendes; como ator fez vários trabalhos na Artesanal Cia. de Teatro (RJ), sendo também o responsável pela direção de movimento e preparação dos atores em manipulação de bonecos.

Faz parte da Companhia Pequod de Teatro de Animação (RJ) onde atua desde sua fundação há mais de 20 anos. Além de ator, diretor e professor de teatro, Márcio é considerado no meio artístico como um exímio conhecedor das técnicas de manipulação de bonecos e objetos cênicos.

Em Cadê Mafalda? O Grupo Rerigtiba mergulhou na técnica do teatro de sombras, e trouxe para Anchieta, Alexandre Fávero, um Expert no assunto. Alexandre é sombrista, cenógrafo, diretor e fundador da Cia Teatro Lumbra de Animação, de Porto Alegre (RS).

Unindo diversos talentos, a companhia anchietense abre as portas de sua sede para mostrar ao público a criação de uma obra inédita com uma linguagem que mistura em sua dramaturgia o teatro de manipulação com bonecos, objetos, máscaras e o teatro de sombras.

SINOPSE

Cadê Mafalda? é uma história sobre gentileza e aceitação, um olhar corajoso para um mundo em profundas mudanças, que nos oferece fantasia e encantamento. É uma obra esperançosa, que fala do respeito as diferenças e a capacidade de transmutação das coisas.

Mafalda é uma menina esperta, confiante e um tantinho “diferente”: ela é permeável e capaz de olhar e agir na direção do outro, uma inspiração que faz “brotar” amizades inusitadas, um ser especial. Talvez você já tenha conhecido alguém assim: uma viajante, uma visita, um amigo que nos encontros que estabelece com outros seres, busca o que há de melhor neles! Juntos vamos conhecer o mistério que envolve a chuva de estrelas e a menina de cabelo vermelho, determinada a encontrar seu misterioso amigo e os mágicos encontros dessa jornada.

No elenco

Danilo Curtiss, Julia Campos, Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Produção de Telma Amaral

Cenografia e figurino de Carlos Alberto Nunes

Confecção da boneca Mafalda de Maria Adélia

Desenho de figuras do teatro de sombras de Alexandre Fávero

Máscaras de Telma Amaral

Iluminação de Daniel Boone

Voz do Dragão de Affonso Alvarenga

Operador de Luz de Daniel Boone/Murillo Pompermayer

Operador de som de Julia Campos/Telma Amaral e Designer Gráfico, Sheila Bressan

Serviço

Espetáculo: Cadê Mafalda?

Apresentações de estreia: 11, 12 e 13 de agosto

Horário: 19h

Classificação: Livre (a partir de 5 anos)

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira,334, Justiça II, Anchieta)

Entrada gratuita (devido a capacidade reduzida de espaço, é necessário ligar para confirmar presença) (28) 98811-8468

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www. grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/ GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/ grupodeteatrorerigtiba/

YouTube : www.youtube.com/Rerigtiba