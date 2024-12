Câmara de Anchieta celebra avanços e apresenta prestação de contas do Biênio 2023-2024

Neste mês de dezembro, a Câmara Municipal de Anchieta reuniu a imprensa local para um café da tarde e a prestação de contas do biênio 2023-2024. Sob a presidência do vereador Renan Delfino, a gestão destacou importantes avanços em transparência, modernização, sustentabilidade e compromisso com a comunidade.

Modernização e Sustentabilidade

Um marco importante foi a conclusão do projeto Câmara sem Papel, que tornou a gestão totalmente digital, eliminando o uso de papéis e reduzindo custos operacionais. O presidente Renan Delfino comentou:

“A conclusão do Câmara sem Papel é um passo essencial para modernizar nossa gestão e garantir a sustentabilidade. Estamos comprometidos com a transparência e a eficiência, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos serviços prestados à população.”

Reforma Administrativa: Um Marco de Gestão

A implementação de um novo organograma e a criação de cargos de chefias e gerências trouxeram agilidade e eficiência aos processos internos, qualificando a gestão pública. Delfino destacou:

“A reforma administrativa foi fundamental para promover uma gestão mais ágil, eficiente e alinhada às necessidades da nossa cidade. A estrutura que criamos vai permitir um atendimento ainda melhor à nossa população.”

Eficiência no Setor de Compras

O setor de compras passou por uma reestruturação, com treinamentos especializados e a implementação do pregão eletrônico, resultando em economia nas licitações e nos custos operacionais.

“A transparência e a eficiência nas licitações são prioridades para nossa gestão. O uso do pregão eletrônico garante maior controle e economia, possibilitando a aplicação mais eficiente dos recursos públicos,” afirmou Delfino.

Reforma da Câmara Municipal

Durante o biênio, a Câmara passou por importantes reformas para oferecer:

Ambiente adequado: melhorias nas instalações proporcionaram aos servidores um ambiente mais confortável e eficiente para o desenvolvimento de suas funções.

Conforto à população: a estrutura foi transformada para oferecer um atendimento mais acolhedor ao público.

Credibilidade fortalecida: as reformas também contribuíram para reforçar a imagem institucional da Câmara perante a sociedade.

“As reformas que realizamos não foram apenas estruturais, mas também simbólicas. Criamos um ambiente que reflete o respeito pela nossa equipe e pela população de Anchieta. A credibilidade da Câmara foi restaurada, e isso é algo que fortalece a nossa relação com a sociedade e com os servidores,” declarou Renan.

Compromisso com a Transparência

Em 2023, a Câmara foi agraciada com o Selo Ouro de Transparência Pública, atestando sua excelência em prestação de contas. Das 69 câmaras municipais capixabas avaliadas, apenas 4 receberam o selo de qualidade. Dentre elas, a Câmara de Anchieta foi contemplada com a Certificação Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que mediu os dados de gestão e transparência em órgãos públicos em todo o país em 2023. A Casa atingiu o índice de 87,95%, mais de 15% a mais que em 2022.

Em 2024, a Câmara atingiu uma pontuação de 92,98%, suficiente para o Selo Diamante, mas um erro na plataforma de prestação de contas impediu o reconhecimento.

“A transparência sempre foi um dos pilares da nossa gestão. Embora não tenhamos recebido o Selo Diamante este ano, seguimos comprometidos com o aprimoramento e a transparência dos nossos processos,” pontuou Delfino.

Aprovação da Lei da Emenda Impositiva

Entre as conquistas legislativas do biênio, destaca-se a aprovação do projeto de lei da Emenda Impositiva, uma iniciativa do vereador Renan Delfino. Esta lei trouxe maior independência ao Legislativo Municipal, permitindo à Câmara apontar e executar melhorias diretamente para a cidade.

“A aprovação da Lei da Emenda Impositiva é um marco para nossa cidade. Ela garante que a Câmara tenha mais autonomia para atender às demandas da população, promovendo ações que impactam diretamente a qualidade de vida em Anchieta,” afirmou Renan.

Preservação Ambiental e Participação Comunitária

A realização da Audiência Pública sobre a Lagoa de Mãe-Bá consolidou o papel da Câmara na defesa ambiental, engajando a comunidade e entidades na busca por soluções sustentáveis. Delfino destacou:

“A preservação ambiental é uma questão fundamental para o futuro da nossa cidade. A audiência pública sobre a Lagoa de Mãe-Bá foi um exemplo claro de como podemos atuar de forma colaborativa em prol da sustentabilidade.”

Integração e Qualificação

A adesão à ASCAMVES e o Encontro Técnico com a Ouvidoria do TCE-ES fortaleceram a troca de boas práticas e a qualificação de vereadores e servidores. Renan Delfino disse que:

“A adesão à ASCAMVES representa uma oportunidade única de troca de experiências e fortalecimento da nossa atuação legislativa. A qualificação contínua é essencial para garantir que nossa Câmara continue a atender da melhor forma possível à nossa população.”

Troféu Presidente Destaque Nacional

Em 2024, Renan Delfino recebeu o Troféu Presidente Destaque Nacional, um reconhecimento pelo esforço contínuo e pela gestão exemplar à frente do Legislativo de Anchieta. Este prêmio foi referente ao programa QualificarES, uma parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo. A Câmara de Anchieta foi pioneira em ceder o espaço para cursos de qualificação profissional, beneficiando 140 alunos com a iniciativa. Delfino comentou:

“Receber o Troféu Presidente Destaque Nacional é uma honra que reflete o trabalho coletivo e a dedicação de todos na Câmara. O programa QualificarES foi um projeto que, além de capacitar profissionais, ajudou a integrar a Câmara com as necessidades da nossa população.”

Provocação sobre a Reeleição

Durante o evento, os jornalistas questionaram o vereador Renan Delfino sobre sua reeleição à presidência da Câmara. Em resposta, Delfino expressou seu desejo de continuar liderando a Câmara para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos dois anos:

“Foram dois anos de muito trabalho, dedicação e comprometimento para colocar a Câmara em outro patamar, trazendo de volta o respeito e o zelo pela instituição. Tenho um grande desejo de continuar na presidência, porque acredito que, com mais dois anos, podemos realizar ainda mais transformações para nossa cidade. O trabalho que fizemos até agora é só o começo, e estou comprometido em seguir trazendo resultados para a população de Anchieta.”

Renan Delfino concluiu:

“A gestão do biênio 2023-2024 foi marcada por grandes avanços, mas sabemos que o trabalho não para por aqui. Continuaremos buscando a inovação, a transparência e, acima de tudo, o compromisso com a população de Anchieta.”