Câmara de Anchieta se destaca entre as instituições mais transparentes do Espírito Santo

today8 de dezembro de 2025 remove_red_eye118

A Câmara Municipal de Anchieta alcançou um marco histórico ao conquistar o Selo Diamante de Transparência Pública, reconhecimento máximo concedido pela ATRICON às instituições que atingem entre 95% e 100% dos critérios de transparência. Com 95,36% de conformidade, o Legislativo anchietense passa a integrar oficialmente o seleto grupo das 15 instituições mais transparentes do Espírito Santo, ao lado de órgãos como a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas.

O anúncio da conquista aconteceu no evento de Prestação de Contas da Câmara Municipal, que voltou a ser realizado após um longo período. O ato, que já se tornou referência na gestão do presidente Renan Delfino, simboliza uma nova era para o Legislativo de Anchieta, fortalecendo o compromisso com a responsabilidade, o acesso à informação e a valorização do cidadão.

Para Renan Delfino, o Selo Diamante representa muito mais que um prêmio — é a confirmação de uma gestão transparente, moderna e voltada para resultados:

“Esse reconhecimento chega no momento certo e mostra que Anchieta está no caminho da excelência. Fazer a prestação de contas de forma pública, aberta e transparente, e ao mesmo tempo anunciar que somos uma das instituições mais bem avaliadas do Espírito Santo, é motivo de orgulho. Esse Selo Diamante é fruto do trabalho sério de toda a nossa equipe. ”

A certificação avalia rigorosamente itens como:

– Divulgação de despesas, contratos e licitações;

– Atualização constante de dados administrativos;

– Portal da transparência ativo e acessível;

– Funcionalidade do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão);

– Atos oficiais disponíveis ao público de forma clara e organizada.

A Câmara de Anchieta tem se destacado pela modernização de processos, fortalecimento da Unidade de Controle Interno, investimentos em tecnologia e políticas sólidas de transparência e dados abertos — ações que tornaram possível a conquista inédita.