Câmara de Guarapari acolhe projeto que autoriza criação de escola agrícola rural

today28 de outubro de 2021 remove_red_eye45

A Câmara de Guarapari acolheu, na sessão desta quinta-feira (28/10), o Projeto de Lei nº 185/2021, de iniciativa do vereador Fábio Veterinário (PSB), que autoriza o Poder Executivo a criar uma Escola Agrícola Municipal na Comunidade de Rio Claro. Com o aval do plenário, a matéria seguirá tramitando internamente nas Comissões Permanentes, devendo entrar em pauta, em primeira discussão, nas próximas sessões legislativas.

De acordo com Fábio Veterinário, este projeto beneficiará as comunidades da região rural de Guarapari oferecendo vagas de ensino aos alunos, em tempo integral, de matérias curriculares atuais e, principalmente, de disciplinas sobre técnicas agropecuárias, teóricas e práticas.

Segundo a proposição, o corpo docente da referida Escola Agrícola deverá ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, ficando ele autorizado a abrir crédito adicional suplementar e a realizar convênios com os governos estadual ou federal – ou, ainda, a realizar Parcerias Público-Privadas (PPP’s), para o cumprimento das medidas propostas.

“Consideramos extremamente relevante a implementação de uma escola agrícola na comunidade de Rio Claro, uma vez que existe a necessidade de, pelo menos, uma escola agrícola no município de Guarapari, com ensino em tempo integral, para que os estudantes, moradores da zona rural, possam aprender novas técnicas agropecuárias, além de estudarem a leitura, a escrita, a matemática, a tecnologia e também aprendem a trabalhar com a terra, com as plantas, com os animais, convivendo e interagindo diariamente com a natureza e a realidade agrícola de onde vive”, defendeu o vereador.

Fábio ressalta, ainda, que as leis educacionais brasileiras já propõem a adequação das escolas à vida no campo: “Todo parecer pedagógico, no campo, ou na cidade, deve ser estabelecido de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, sempre em consonância com a realidade. E as Escolas Agrícolas utilizam métodos pedagógicos direcionados para as atividades rurais, levando os adolescentes locais a receberem conhecimentos gerais e técnicos acerca da sua própria realidade, de maneira mais adequada. A formação integral dos alunos e a promoção do meio rural são os principais objetivos desta escola que estamos pleiteando ao município, como espaço de ensino-aprendizagem contínua capaz de valorizar as informações da cultura rural e o calendário agrícola”, enfatizou o vereador Fábio Veterinário.



