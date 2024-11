Câmara de Presidente Kennedy aprova abono de R$ 6 mil para servidores do Legislativo

A Câmara Municipal de Presidente Kennedy aprovou, nesta quinta-feira (28), o Projeto de Resolução nº 03/2024, que concede um abono especial no valor de R$ 6 mil aos servidores do Poder Legislativo. A proposta foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária realizada no plenário da Casa.

Reconhecimento ao trabalho dos servidores

A iniciativa visa reconhecer o trabalho e a dedicação dos colaboradores que, ao longo de 2024, contribuíram para o funcionamento eficiente da Câmara e para o atendimento às demandas da população de Presidente Kennedy.

Pagamento previsto para dezembro

O abono será pago em parcela única no mês de dezembro, aproveitando a gestão responsável dos recursos públicos que possibilitou a concessão do benefício sem comprometer o orçamento da instituição.

A importância do abono como forma de valorização do servidor público, é um gesto de reconhecimento pelo compromisso dos servidores com a eficiência e a transparência do trabalho legislativo.

Com a aprovação do Projeto de Resolução nº 03/2024, a Câmara Municipal de Presidente Kennedy reafirma sua dedicação à valorização dos servidores e ao fortalecimento do trabalho legislativo no município.