Câmara de Vereadores concede Título de Cidadão Cariaciquense a Fabrício Gandini

today30 de junho de 2023 remove_red_eye83

O deputado estadual recebeu a homenagem das mãos do vereador Marcelo Zonta, por ter investido emendas do seu mandato em obras de pavimentação nos bairros Vila Prudêncio e Padre Mathias, em Cariacica

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) nasceu em Vitória, mas já se considera cidadão cariaciquense. É que o parlamentar recebeu ontem (29), das mãos do vereador Marcelo Zonta, do seu partido, a honraria, que é concedida às pessoas que não nasceram no município, mas que têm contribuído para o seu desenvolvimento.

“Estou muito feliz de receber essa homenagem quando a cidade acaba de fazer 133 anos de emancipação política. Parabéns, morador de Cariacica!”, declarou o deputado, ao lado da esposa Morgana Malani, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Campo Grande, onde foi realizado o evento.

Gandini lembrou que, numa parceria com o prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), tem ajudado a construir um novo município.

“Eu posso dizer com orgulho que tenho trabalhado por Cariacica. Após 53 anos de fundação, o bairro de Vila Prudêncio está recebendo obras de drenagem e pavimentação. A obra vai beneficiar cerca de 5 mil moradores”, exemplificou.

Em Vila Prudêncio, Gandini acompanha colocação de manilha, enquanto em Padre Mathias, rua já foi pavimentada. Nos dois bairros de Cariacica, obras contaram com emendas do deputado.

O deputado informou ainda que R$ 9 milhões chegaram ao município, a partir de recursos do governo do Estado, para realização das obras em Vila Prudêncio.

Padre Mathias, onde fica o Hospital Pedro Fontes, que abrigou os portadores de hanseníase, foi outro bairro de Cariacica que recebeu recentemente o calçamento da sua rua principal, a partir de uma emenda de Gandini, o que beneficiou 600 moradores.

“Agradeço a parceria com o prefeito Euclério e com o governador Renato Casagrande. Juntos, vamos fazer muito mais por Cariacica”, discursou Gandini.

fotos Wilbert Suave