Câmara de Vereadores da Serra terá disputa pela presidência da Casa

Um grupo de vereadores decidiu apresentar chapa para a composição da mesa Diretora para o biênio 2025/2026

Vereadores dos partidos PODEMOS, PSB e REPUBLICANOS uniram forças para lançar uma chapa na disputa pela presidência da Câmara de Vereadores da Serra/ES. Os candidatos são Henrique Lima (PODEMOS), Jefinho do Balneário (PODEMOS), Agente Dias (REPUBLICANOS) e Rodrigo Caldeira (REPUBLICANOS). O grupo defende a formação de uma mesa diretora alinhada aos interesses da população, com foco em maior transparência e eficiência no poder legislativo municipal, além de promover o respeito e a igualdade

O grupo é formado por vereadores experientes, como Rodrigo Caldeira, atual decano e ex-presidente da Câmara, e Jefinho do Balneário, que inicia seu segundo mandato. Também integra a chapa o vereador Professor Rurdiney (PSB), do partido do Governador Renato Casagrande. Além disso, o grupo conta com Henrique Lima (PODEMOS) e Agente Dias (REPUBLICANOS), que estão assumindo seus primeiros mandatos. Juntos, eles decidiram lançar uma chapa alternativa à candidatura do atual presidente, Saulinho da Academia (PDT)

Os vereadores justificaram a apresentação de uma chapa afirmando ser essencial que a cidade tenha uma composição de mesa que respeite de forma efetiva todos os parlamentares.

Henrique Lima afirmou que “a Serra precisa de uma mesa diretora capaz de implementar uma gestão inovadora e eficiente, que trabalhe em parceria com o Poder Executivo e a sociedade civil organizada para enfrentar os desafios atuais e construir um futuro mais promissor para a cidade, sempre com respeito ao dinheiro público”.

De acordo com o vereador Rurdiney (PSB), “é essencial que os novos integrantes da Mesa Diretora sejam pessoas comprometidas com o município, mantendo o foco nas necessidades dos cidadãos serranos”. Ele ainda destaca a importância de um comprometimento com a visão de futuro, com representantes que defendam os interesses da população e tomem decisões voltadas para o progresso da cidade.

O grupo afirma que não há qualquer ruptura com o prefeito eleito, Werverson Meireles. No entanto, sublinham a importância de uma composição mais homologada com os anseios da sociedade serrana, envolvendo o partido do Governador Renato Casagrande (PSB) e os partidos PODEMOS e REPUBLICANOS. Esses dois últimos possuem a segunda maior bancada na Câmara, com três vereadores cada, sendo que os REPUBLICANOS têm se destacado pela sua postura de desapego e espírito coletivo.

O grupo também destaca a importância da renovação de ideias e defende que todos os vereadores sejam tratados de forma igualitária, uma vez que representam a população da Serra. Eles ressaltam que cada parlamentar merece respeito e deve ter a oportunidade de exercer seu mandato com excelência, garantindo, assim, o atendimento ao anseios da comunidade.

A chapa compromete-se a conduzir um mandato pautado pelo respeito aos vereadores, aos cidadãos e à gestão responsável dos recursos públicos, com o objetivo de aprimorar de forma substancial a transparência das atividades da Câmara de Vereadores, assegurando maior acesso da população e dos órgãos de controle às suas ações.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique Lima (PODEMOS);

1º Vice Presidente: Jefinho do Balneário (PODEMOS);

2º Vice Presidente: Agente Dias (REPUBLICANOS);

1º Secretário: Professor Rurdiney da Silva (PSB);

2º Secretário: Rodrigo Caldeira (REPUBLICANOS);