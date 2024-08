Campanha arrecada recursos para tratamento de criança em Guarapari

Pietra, de cinco anos, ficou 22 dias internada recentemente para diagnosticar as causas de constantes crises de epilepsia

Uma família de Meaípe, em Guarapari, está realizando campanha online de arrecadação de recursos para ajudar a custear o tratamento de Pietra Rosa, de cinco anos, que recentemente ficou internada por 22 dias para tratar e diagnosticar as causas de constantes crises de epilepsia que a criança vem enfrentando nos últimos meses.

Os pais Jeferson Anacleto e Tânia Vieira estão há mais de dois anos recorrendo a vaquinhas virtuais e ajuda de diversas partes do país para tratar problemas de saúde da filha, que aos dois anos de idade teve um câncer detectado no olho direito, precisando fazer a retirada do órgão.

De lá para cá são muitas idas e vindas para São Paulo, onde foi feito o tratamento e ainda é necessário acompanhamento periódico, gerando um alto custo com passagens, hospedagens, medicamentos, próteses oculares e demais despesas.

No entanto, um novo problema de saúde surgiu recentemente na menina, que passou a sofrer com repetidas crises de epilepsia, totalizando quatro internações até o momento. Mas a causa das convulsões ainda não foi encontrada, relata o pai.

“Na última internação ela parou na UTI, chegou a entrar em coma e foi até entubada. Graças a Deus saiu do coma e da intubação, voltando pra casa ontem (13). Ela já faz uso de cinco medicamentos, que dão quase o valor de um salário mínimo por mês. Já tentamos uma dieta cetogênica, que não deu certo. Agora no hospital tentaram utilizar o tratamento com canabidiol, medicamento de alto custo, e ainda precisa de acompanhamento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo”, explica Jeferson.

Por isso, pai e mãe explicam que qualquer ajuda será muito bem vinda, porque as despesas com o tratamento já superam a renda da família.

Quem puder contribuir, pode acessar o site Vakinha, pelo link https://www.vakinha.com.br/5021908, ou pela chave PIX 09972034712 (Jeferson Anacleto Almeida).