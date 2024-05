Campanha de doação de sangue em Anchieta no próximo dia 15

7 de maio de 2024

Para ajudar estimular a doação de sangue, a Prefeitura de Anchieta, em parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), irá realizar um dia para doações no próximo 15 de maio, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro II.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a equipe do Hemoes estará na ESF Centro II no horário das 8h às 12h para receber todos os tipos de sangue. A campanha nesse dia vai ocorrer somente por meio de agendamento, que deve ser feito pelo aplicativo Whatsapp (28) 99278-4587.

Com parte do estoque de sangue no Espírito Santo em nível de alerta e até no nível crítico o Hemoes mantém campanha permanente para receber doações.

Conforme o Hemoes, o doador deve estar em boas condições de saúde e no ato da doação apresentar documento original com foto.

CONFIRA AQUI QUEM PODE DOAR. VEJA ALGUMAS DICAS.

INFORMAÇÕES: (28) 99278-4587.