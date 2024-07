Campeonato de Beach Soccer Feminino final de semana em Anchieta

Anchieta sedia no próximo final de semana (26 a 28) a Taça Cidade de Anchieta de Beach Soccer Feminino. Quatro times já estão confirmados e irão se enfrentar nas areias da quadra do bairro Nova Anchieta, na sede do município. Anchieta, Botafogo, Flamengo e São Pedro de Vitória estarão se enfrentando no campeonato inédito na cidade.

De acordo com os organizadores, todos os times irão se enfrentar e será reconhecido o campeão que obtiver o maior número de pontos. Os jogos iniciam na sexta (26), às 19h; no sábado (27), às 09h e às 19h e no domingo (28), às 9h.

A premiação para o time campeão será a chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer.