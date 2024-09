Candidatura de Dorlei em Presidente Kennedy está em conformidade com a Lei Eleitoral

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye85

A candidatura de Dorlei Fontão (PSB) em Presidente Kennedy é uma opção legítima e plenamente respaldada pela legislação eleitoral vigente. A questão do registro eleitoral e a possibilidade de concorrer com um recurso em andamento são temas de extrema importância no contexto democrático.

É fundamental entender que a existência de um recurso eleitoral não impede a participação no processo eleitoral. Pelo contrário, no caso específico de Presidente Kennedy, o recurso interposto por Dorlei o habilita integralmente para concorrer às eleições. Esse aspecto é respaldado por precedentes jurisprudenciais que demonstram a viabilidade de candidaturas em situações semelhantes em diversas localidades do país.

A análise dos documentos e decisões contidas nos autos do recurso revela uma grande probabilidade de êxito. Isso não apenas fortalece a posição de Dorlei, mas também reforça a confiança de seus apoiadores, que acreditam na legalidade e na transparência de sua candidatura.

Conforme consulta realizada no site do TSE, Dorlei Fontão está habilitado a participar das eleições municipais no próximo dia 6 de outubro. Seu nome e número já constam no cadastramento da urna, o que garante a possibilidade de votação e a continuidade de sua campanha.