Cantor católico Ronnie Calil se prepara para show com repertório especial em Vitória

today1 de outubro de 2024 remove_red_eye79

2º Evangeliza Show acontece dia 18 de outubro, no Teatro Sesi em Vitória

O cantor Ronnie Calil está a todo vapor nos preparativos para o grande show que acontecerá no próximo mês, dia 18 de outubro, no Teatro Sesi em Vitória. Reconhecido por suas apresentações regadas de oração e cheias de espiritualidade, o artista promete surpreender o público com um repertório cuidadosamente selecionado que vai aquecer o coração de muitos católicos.

Em fase final de ensaios, Ronnie tem dedicado horas intensas à escolha das músicas que farão parte do setlist. O repertório inclui sucessos consagrados de sua carreira como “Age com Poder”, além de canções que marcaram diferentes fases da sua trajetória musical. “Quero que esse show seja um verdadeiro mergulho na evangelização e conversão, com músicas que despertem a fé do público”, afirma Ronnie.

O cantor também tem se dedicado a ensaios com uma banda de apoio, que inclui músicos experientes e uma equipe técnica que promete entregar uma produção impecável. O show contará com efeitos visuais, iluminação especial para criar uma experiência única para o público.

Este é o 2º Evangeliza Show, o primeiro aconteceu em maio de 2022 e contou com a participação da Irmã Maria Eunice, missionária da Comunidade Canção Nova, reunindo um público da capital capixaba e cidades próximas.

O show é pago, os ingressos custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na loja de artigos católicos ABBA PAI em Vitória. Para quem não quer perder essa experiência, a dica é garantir o quanto antes o ingresso, se preparar para uma noite cheia de emoções, boa música e surpresas inesquecíveis.

Superação

A trajetória do cantor é marcada por momentos fortes de fé e superação. Logo após o nascimento, Ronnie foi diagnosticado com problemas cardíacos e aos quatro meses de idade enfrentou sua primeira cirurgia. Em 2011, descobriu que estava com insuficiência renal crônica e precisou passar por outra intervenção cirúrgica. Todos procedimentos foram realizados com sucesso comprovando o encontro pessoal com Deus e a conversão de sua família.