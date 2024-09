Capacitação do IDAF no IFES fortalece a formação de futuros profissionais agrícolas

A equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) realizou uma capacitação no Instituto Federal Centro Serrano (IFES), direcionada aos alunos do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio.

O evento faz parte do projeto “IDAF nas Universidades”, idealizado pelo Diretor Técnico do IDAF, Eduardo Chagas, com o objetivo de promover a educação e conscientização sobre defesa sanitária e manejo responsável nas atividades agrícolas do Espírito Santo.

Os servidores do IDAF, Mateus Eckel, Subgerente de Defesa Sanitária Vegetal, e Laudinéia Maria Neves Dias Rúdio, integrante da equipe de educação sanitária e ambiental, foram recebidos pelo coordenador do IFES, Dr. Anderson William Dominghetti.

Durante a capacitação foram abordados temas essenciais relacionados à defesa vegetal, com ênfase na notificação de doenças fitossanitárias, uma área fundamental para a proteção das lavouras no estado.

Mateus Eckel destacou a importância do trabalho do IDAF e apresentou o conteúdo de forma didática, o que gerou uma rica interação com os alunos. A sessão de perguntas ao final da apresentação permitiu que os estudantes esclarecessem dúvidas e se aprofundassem nos temas discutidos.

Laudinéia encerrou o evento agradecendo ao Dr. Anderson pela oportunidade de fortalecer a colaboração entre o IDAF e o IFES, promovendo o conhecimento técnico entre os futuros profissionais do setor agrícola.

A capacitação integra uma série de ações do IDAF, que visam preparar os estudantes para os desafios da defesa fitossanitária no Espírito Santo, contribuindo para o fortalecimento do setor agrícola e para a formação de profissionais comprometidos com a sustentabilidade e a segurança alimentar.