CARIACICA | 4ª Mostra Curta Colorado: cineastas podem se inscrever até 10 de junho

today23 de maio de 2023 remove_red_eye80

Você é produtor de conteúdo audiovisual e precisa que seu curta ou videoclipe alcance um grande público? Então o Cineclube Colorado é uma boa oportunidade! Estão abertas até dia 10 de junho as inscrições para a 4ª Mostra Curta Colorado, que é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cariacica (Semcult).

Podem-se inscrever cineastas que produzem videoclipes e obras de ficção e documentário. A mostra vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande. O objetivo da mostra é tornar acessível ao público o que vem sendo produzido pelos cineastas capixabas. Clique aqui e faça a sua inscrição.

Para este ano o evento contará com algumas novidades na programação, começando pela curadoria, que ficará a cargo dos cineastas Erly Vieira Jr., Suellen Vasconcelos, Tati Franklin, Waldir Segundo e Sílvio Felinto, representante do Cineclube Colorado.

Além da votação popular haverá um júri técnico na avaliação dos curtas exibidos, composto pelo roteirista Caê Guimarães, o escritor Saulo Ribeiro e a representante do Cineclube Colorado, Víviam Borré. Para o encerramento da mostra, haverá show musical de Marcos Coco após o anúncio dos curtas vencedores.

A 4ª Mostra Curta Colorado também conta com recursos do Funcultura e apoio do governo do Estado, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Sala 5 Produções.

