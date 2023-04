Cariacica anuncia novo Plano de Cargos e Salários de servidores com aumento de até 192%

O prefeito Euclério Sampaio apresentou, na manhã desta quarta-feira (26), o novo Plano de Cargos e Salários para servidores efetivos e contratados por designação temporária (DTs) da administração pública municipal. O novo plano traz reajustes que variam de 23,25% a 192,56% e vai contemplar quase 2 mil servidores da prefeitura.

O novo plano será enviado à Câmara de Vereadores para aprovação dos parlamentares e entrará em vigor a partir do mês de junho. “Nossa intenção com essa medida é valorizar os servidores que atuam em Cariacica por meio de salários compatíveis aos que são praticados em outros municípios”, destacou o prefeito.

O prefeito explica que o Plano de Cargos e Salário dos servidores em vigor na cidade é de 2010, mas que não era executado em sua totalidade. “A partir desse plano fizemos uma revisão que torna o novo plano condizente com as reinvindicações das categorias”, pontuou Euclério.

A secretária de Governo, Shymenne Benevicto de Castro, explica que essa revisão só foi possível graças ao equilíbrio nas contas públicas. “A gestão fiscal de Cariacica recebeu nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na avaliação da capacidade de pagamento. Isso demonstra o compromisso do prefeito Euclério Sampaio com os recursos públicos”.

Com o novo plano, profissionais como engenheiros, arquitetos e urbanistas, auditores internos e analistas em tecnologia da informação terão reajuste de 192,56%. Já os médicos com carga horária de 20 horas que atuam nos equipamentos de saúde do município terão reajuste de 177,28%, saindo de um salário de R$ 2.704,85 para R$ 7.500,00.

O plano abrange ainda agentes de trânsito (68%), guardas municipais (22%), cirurgião-dentista (99,84%), assistente social (67%), fiscal de obras e posturas (145,78%), enfermeiro (39,53%), agente administrativo (53,61%), entre outros.

