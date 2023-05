CARIACICA | Câmara aprova novo Plano de Cargos e Salários dos servidores do município

today3 de maio de 2023 remove_red_eye69

A Câmara de Vereadores de Cariacica aprovou nesta terça-feira (2), durante Sessão Extraordinária, o novo Plano de Cargos e Salários dos servidores estatutários do quadro geral da administração municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade e agora será publicada no Diário Oficial do município. O novo plano já passa a valer a partir de 1º junho.

Com a aprovação da proposta, quase dois mil servidores, entre efetivos e trabalhadores em designação temporária, terão seus salários reajustados em até 192%. Além do reajuste, os servidores terão direto a licença-prêmio com data retroativa a 2010, além das férias que anualmente todo servidor tem direito.

Plano

O novo Plano de Cargos e Salários dos servidores do quadro geral foi elaborado de forma participativa, observando a capacidade financeira-orçamentária do município. A instituição do novo Plano de Cargos e Salários é possível, pois Cariacica é nota A na classificação da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrando, assim, equilíbrio das contas públicas e zelo na aplicação dos recursos públicos.

Para a definição dos novos vencimentos dos servidores do quadro geral, foram observados alguns critérios:

– Pesquisa salarial em algumas prefeituras do Estado, realizada pela consultoria contratada pela prefeitura de Cariacica.

– Complexidade das tarefas executadas por cada cargo.

– Escolaridade exigida para provimento.

– Responsabilidade por erário e/ou patrimônio.

foto arquivo da Câmara dos Vereadores