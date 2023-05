CARIACICA | Magistério já foi contemplado com Plano de Cargos e Salários em 2022

Antes do Plano de Cargos e Salários atual, que é específico para servidores estatutários e DTs de Cariacica do quadro geral, os profissionais do magistério já haviam sido contemplados com a Reestruturação e Gestão do Plano da Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de Cariacica, aprovado em julho de 2022.

Com esse novo plano de 2022, os professores que atuam na rede municipal de ensino de Cariacica passaram a contar com um dos melhores planos de carreira da Região Metropolitana do Espírito Santo.

Além disso, todos os servidores, tanto do quadro geral quanto do magistério, tiveram um reajuste de 150% no auxilio alimentação, que passou de R$ 200,00 em 2021 para R$ 500,00 em 2022.

A partir do novo plano, o crescimento salarial do magistério ocorre por nível de formação (vertical) e por merecimento (horizontal). Por nível de formação, obedece aos seguintes padrões: do superior para a especialização, aumento de 9%; da especialização para o mestrado, 18%; e do mestrado para o doutorado, 36%.

Por merecimento, crescimento salarial de 4% a cada dois anos se o professor atingir o patamar mínimo de 70% na avaliação e se participou de formação continuada.

Com o novo plano, os vencimentos iniciais do magistério de Cariacica ficaram da seguinte forma:

Nível Superior: de R$ 1.988,75 para R$ 2.502,00.

Especialização: de R$ 2.339,44 para R$ 2.727,18.

Mestrado: de R$ 2.877,22 para R$ 3.218,08.

Doutorado: de R$ 3.538,63 para R$ 4.376,58.

A restruturação da carreira do magistério tem como princípios básicos: a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação à área educacional e à qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho; o cumprimento das previsões das leis vigentes; a progressão por tempo de serviço, a elevação por meio da mudança de nível de formação ou habilitação, e de promoções periódicas pelo seu merecimento.

