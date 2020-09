CARIACICA | Podemos e Republicanos fecham com Euclério

Representantes dos partidos Podemos e Republicanos declararam na noite desta quinta-feira (10), apoio ao pré-candidato a prefeitura de Cariacica Euclério Sampaio. O anúncio foi realizado durante reunião conjunta dos partidos que reuniu grandes nomes do cenário político cariaciquense e estadual como os deputados estaduais Marcelo Santos e Erick Musso, e o prefeito de Viana Gilson Daniel. A escolha de Euclério foi aclamada por todos os presentes e deve agradar o eleitorado da cidade.

Com a observação das medidas de prevenção à Covid-19, a reunião também contou com a presença de filiados e pré-candidatos das duas legendas. Na ocasião, todos chegaram ao consenso de que Euclério Sampaio, em uma futura condição de prefeito, estaria melhor preparado para conduzir os trabalhos do Executivo, fazendo os investimentos certos, prezando pelo equilíbrio das contas públicas e priorizando uma linha de gestão transparente e responsável.

Marcelo Santos, vice-presidente do Podemos estadual, destaca que o apoio surge como um momento de fortalecimento da pré-candidatura de Euclério, o qual aparece como o nome mais bem preparado para administrar Cariacica. Um importante fator para a decisão foi o fato de o pré-candidato possuir propostas para a união das forças federais e estaduais juntamente com os cariaciquenses, para assim, ser possível o desenvolvimento social e econômico do município.

“Estou esperançoso quanto a candidatura de Euclério Sampaio. Venho conversando com pré-candidatos, com diversos atores políticos sobre o desenvolvimento da cidade. Como cariaciquense, não medi esforços e me dediquei a encontrar um candidato realmente preparado para administrar a cidade que nasci e moro até hoje. Creio que Euclério seja essa pessoa, capaz de aglutinar as inúmeras forças políticas do Estado, seja aqui em Cariacica, em todo o território capixaba e em Brasília. E como afirmei lá atrás, quando decidi não disputar e atendi ao chamado do Espírito Santo em seguir trabalhando na Assembleia por nossa cidade e pelos outros 77 municípios, não serei omisso nessa disputa e, após conversar com o governador e várias lideranças, agora posso dizer que estaremos todos juntos nessa luta em benefício do povo de Cariacica”, enfatizou Marcelo Santos.

Euclério Sampaio destacou a importância do apoio recebido. “Estou muito feliz em receber o apoio desses dois importantes partidos da cidade, especialmente do amigo e irmão, Marcelo Santos que, assim como eu, é filho de Cariacica, conhece a cidade, sabe das demandas e mostrou um desprendimento muito grande em favor do nosso Estado, abrindo mão do seu sonho. Só tenho gratidão por todos vocês que estão aqui hoje declarando esse apoio ao nosso projeto. Agora posso dizer que estou preparado para esse desafio, e assim devolver ao povo de Cariacica, condições de vida melhor.”

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Erick Musso disse confiar na capacidade de gestão de Euclério. “Estamos aqui com partidos fortes em todo o nosso Estado, com líderes que são, acima de tudo, meus amigos e estamos aqui para ajudar e poder debater políticas públicas no Espírito Santo afora, reunindo pessoas sérias. Hoje temos a oportunidade de estar junto de uma pessoa que aglutina forças políticas e se mostra capaz de administrar: Euclério. Mas isso não nos coloca contra ninguém, mantendo o respeito a todos, com uma candidatura que acreditamos ser em favor de Cariacica.”

Também presente, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, se colocou à disposição de Euclério para colaborar com sua experiência de gestor. “Euclério, você é um amigo, preparado e espero muito que Cariacica possa escolher esse projeto e fazer essa cidade crescer e se desenvolver.”