CARIACICA | Sábado (22) tem Feira de Adoção de Cães no Shopping Moxuara

21 de abril de 2023

A secretaria de Saúde de Cariacica (Semus), em parceria com o Rancho Bela Vista, realiza no próximo sábado (22), no Shopping Moxuara, uma feira de adoção de cães. O evento acontece das 11 às 17 horas ao lado do posto de vacinação montado no local.

Para esta feira serão disponibilizados 12 cães já castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, todos resgatados e tratados pela equipe do Rancho Bela Vista.

Para adotar um animal é necessário levar RG e comprovante de residência. Os interessados na adoção vão passar por uma triagem e, em seguida, preencher um formulário que será avaliado pela equipe.

Feira de Adoção de Cães

Quando: sábado, dia 22

Horário: 11 às 17 horas

Onde: Shopping Moxuara, próximo ao posto de vacinação