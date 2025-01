CARIACICA | Vereador Renato Machado quer liderar ações em apoio aos autistas no município

Com uma visão voltada para a inclusão e o respeito às diferenças, o vereador Renato Machado (PSD) anunciou com exclusividade para o jornal Hora Aghá que um de seus projetos para a próxima legislatura será um olhar especial para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) que, segundo ele, têm sofrido muito.

Por sua dedicação em promover políticas públicas e sensibilidade pela necessidade de maior inclusão e suporte para essa parcela da população, o parlamentar tem como objetivo articular iniciativas que buscam garantir direitos e melhorar a qualidade de vida das famílias envolvidas.

“Nosso objetivo é dar voz às pessoas com TEA e suas famílias, assegurando que elas tenham acesso aos direitos garantidos por lei e oportunidades de inclusão na sociedade”, afirmou Renato.

Com essas ações, o vereador Renato Machado reforça a importância do papel do poder legislativo na construção de uma sociedade mais inclusiva, onde todos tenham espaço e dignidade. Sua atuação vem sendo amplamente reconhecida pela comunidade, que vê nele um exemplo de empatia e compromisso social.

O vereador ainda reforça que o engajamento da sociedade é fundamental para que essas ações sejam bem-sucedidas. “Precisamos construir juntos uma cidade que acolha e respeite as necessidades de todos, garantindo dignidade e igualdade de oportunidades para as pessoas autistas e suas famílias”, declarou.

Renato está em seu terceiro mandato e foi eleito no dia 01 de janeiro como 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Cariacica. Na última eleição ele obteve 4.326 votos.