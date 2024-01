Carnaval 2024: blocos, bandas, matinês e segurança em Anchieta, confira programação

today30 de janeiro de 2024 remove_red_eye26

A folia está garantida no carnaval 2024 em Anchieta. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira no município. As atrações acontecem na sede, nos balneários de Ubu, Iriri e Castelhanos, além das praias de Inhaúma e Coqueiros. Ações de segurança serão intensificadas durante o período.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Turismo, a programação foi preparada para promover um carnaval família, resgatando as tradições dos blocos de rua e as marchinhas. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 17h30, no Pavilhão do Carnaval, que será montado na Praia Central. Também haverá matinê em Iriri.

As marchinhas irão saudar as antigas canções carnavalescas animando as tardes nas praias do município e na sede. Os blocos irão desfilar em diversos horários de sexta a terça. O tradicional grupo folclórico Jaraguá irá sair as ruas da sede no domingo e na terça, a partir das 21h.

Segurança

Lembrando aos foliões que é proibido no município uso de som automotivo, caixas de sons nas praias e ruas. De acordo com o gerente municipal de Segurança Pública, Wander Luiz Nogueira, haverá ampla fiscalização durante os dias de carnaval, por meio de uma ação em parceria entre a Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Militar (PM).

Também haverá ações de fiscalização ambiental, em conjunto com a secretaria de Meio Ambiente, além de fiscalização de trânsito e blitz em conjunto com a PM.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SEDE – ARENA NA PRAIA CENTRAL

Dia 09/12 (sexta-feira)

22h – Show com Luísa Andrade

00h – Banda Agitaê

Dia 10/02 (sábado)

17:30h – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22h – Banda Cheiro da Cor

00h – Banda Pele Morena

Dia 11/02 (domingo)

17:30h – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22h – New Place Band

00h – Matheus Emis

Dia 12/02 (segunda-feira)

17:30h – MATINÊ

22h – Banda MC6

00h – Fernanda Pádua e Banda

Dia 13/02 (terça-feira)

17:30h – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22h – Alan Venturin e Banda

00h – Banda Tomaê

SEDE – BLOCOS DE CARNAVAL

Dia 09/02 (sexta-feira)

08h – Bloco da Saúde (Rua do Carmo x Mercado de Peixes)

18h – Bloco 100% Natural Kids (Campo)

19h – Bloco Ressaca do Galo (Praia Central)

20h – Bloco Pegue o Pombo (Rotatória Canta Galo)

Dia 10/02 (sábado)

19h – Bloco na Mão do Palhaço (Praia Central)

21h – Kepanagod é Esse? (Campo)

21h – Kulto Paraguai (Praia Central)

Dia 11/02 (domingo)

14h – MATINÊ Bloco das Bichas (Rotatória Canta Galo)

17h – Bloco da Família (Praça das Garças)

19h – Bloco Puxadinho (Praça dos Imigrantes)

20h – Saída do Bloco das Bichas para o Centro

21h – Jaraguá (Casa da Cultura)

Dia 12/02 (segunda-feira)

16h – Bloco da Solidariedade (Praça das Garças)

19H – Bloco Ressaca do Galo (Praia Central)

21h – Kepanagod é Esse? (Campo)

21h – Kulto Paraguai (Praia Central)

Dia 13/02 (terça-feira)

21h – Jaraguá (Casa da Cultura)

BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

Dia 09/02 (sexta-feira)

20h – Marcelo Ribeiro e Banda

22h – Banda Cheiro da Cor

Dia 10/02 (sábado)

14h – Bloco Bafo do Gato (em frente ao Papacos)

14h – Reder Matos e Banda

17h – Prateado Elétrico

19h- Banda Gandaia

21:30h – Banda Auge

Dia 11/02 (domingo)

13:30h – Bloco na Mão do Palhaço ( Prox. ao Restaurante Batelão)

14h – Bloco Fogo no Barquinho (próximo ao Quiosque Pitanga)

16h – Acadêmicos de Iriri

19h -Alan Venturin e Banda

21:30h – Banda Comichão

Dia 12/02 (segunda-feira)

14h – Grupo Revoada

17h – Grupo Pagodeou

19:30h – Hudson Xavier e Banda

21:30h – LÉO ZANOL E BANDA

Dia 13/02 (terça-feira)

15h – Acadêmicos de Iriri

19h- Thiarlys e Melina

21:30h – Banda Uau

BALNEÁRIO DE IRIRI

Dia 09/02 (sexta-feira)

18h – Bloco Sacarrolha na Avenida Principal

21h – Emerson Xumbrega

00h – Banda KS10

Dia 10/02 (sábado)

17h – Bloco Acadêmicos de Iriri na Praia da Areia Preta

18h – Bloco do Piru

21h – Marcus Rauta

00h – Banda Neon

Dia 11/02 (domingo)

16h – Grupo Sangue Bom

17:30h – MATINÊ no Iriri Praia Clube

18:15h – Bloco do Piru

21h – Marcelo Ribeiro

00h – LÉO LIMA

Dia 12/02 (segunda-feira)

17h – Bloco Acadêmicos de Iriri na Praia da Areia Preta

18h – Bloco Sacarrolha na Avenida Principal

18h – Bloco do Piru

21h – Banda Tomaê

00h – Banda Pele Morena

Dia 13/02 (terça-feira)

19h – Victor Rosa e Banda

21h – New Place Band

00h – Fernanda Pádua e Banda

*Os shows acontecerão na Praia Costa Azul.

BALNEÁRIO DE UBU

Dia 09/02 (sexta-feira)

21:30h – Show com Tupã Marques

00h – Rickson Maioli e Banda

Dia 10/02 (sábado)

17:30h – Bloco Uburro Elétrico (Cantinho da Mulata)

19h – Grupo Revoada

21:30h – FERNANDA FONTES

00h – Banda Tomaê

Dia 11/02 (domingo)

15h – Bloco Sambacu (próx. ao Cantinho da Mulata)

16:30h – Bloco Urubu (Quiosque Além Mar)

19h – Ton Oliver e Banda

21:30h – Barrozinho

00h – Banda Uau

Dia 12/02 (segunda-feira)

17:30h – Bloco Uburro Elétrico (Cantinho da Mulata)

19h – Grupo Sambleck

21:30h – New Place Band

00h – Banda Oju Obá

Dia 13/02 (terça-feira)

21h – Banda Prestígio

00h – Banda Agitaê

PRAIA DO COQUEIRO

Dia 10/02 (sábado)

13h – Banda de Marchinhas

15:30h – Grupo Sambleck

Dia 11/02 (domingo)

13h – Hudson Xavier e Banda

16h – Tarados em Samba

Dia 12/02 (segunda-feira)

13h – Banda de Marchinhas

16:30h – Ton Oliver e Banda

Dia 13/02 (terça-feira)

13h – Wemerson Araújo

16h – Grupo Revoada

PRAIA DE INHAÚMA

Dia 10/02 (sábado)

13h – Wemerson Araújo

15:30h – Banda Santaréns

Dia 11/02 (domingo)

13h – Banda Tropical Brasil

15:30h – Grupo Sambleck

Dia 12/02 (segunda-feira)

13h – Ton Oliver e Banda

15:30h – Banda de Marchinhas

Dia 13/02 (terça-feira)

13h – Banda de Marchinhas

15:30h – Hudson Xavier e Banda

OUTROS BLOCOS:

BAILE DE MÁSCARAS

Centro do Idoso, no dia 08/02 – a partir das 17h.

CHAPADA DO Á

BLOCO DA CHAPADA: sexta-feira, dia 09/02, às 20h, na praça da comunidade.

PRAIA DE PARATI

BLOCO DA PESCADINHA: sábado, dia 10/02 e segunda-feira, dia 12/02, às 19h, no deck de Parati.

BAIXO PONGAL

BLOCO DA MURIÇOCA: domingo, dia 11/02, às 14h.

ITAPEÚNA

BLOCO VÓ ZELHA: sábado, dia 10/02, às 19h.