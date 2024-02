CARNAVAL 2024: confira os blocos que vão agitar a folia na Serra

O mês de fevereiro chegou e com ele vem uma das épocas mais aguardadas do ano: o Carnaval! Na Serra os foliões já podem anotar os dias que os blocos irão desfilar nos bairros e curtir muito!

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) autorizou o desfile de oito blocos. Alguns saem já neste fim de semana e outros irão para as ruas durante o Carnaval.

Os blocos devem circular até as 21 horas e os organizadores assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a Setur se comprometendo a ajudar na organização e cumprimento do horário.

Neste fim de semana três blocos já começam a levar a animação para as ruas. Sábado (3) e domingo (4) o bairro Vila Nova de Colares contará com o agito do Bloco da Vila, que sairá das 15 às 21 horas.

Também no sábado o bloco Apaixonados por São Diogo leva a alegria para as ruas do bairro, das 16 às 21 horas. Domingo Colina de Laranjeiras terá a folia do Amigos de Colina, das 15 às 19 horas.

Blocos tradicionais do município também vão alegrar os foliões durante o Carnaval. O Ratazanas, de Jacaraípe, sai de sábado a terça-feira. Em Manguinhos, o tradicional Banho de Mar à Fantasia colore as ruas e o mar do balneário no sábado de Carnaval.

Confira na programação a lista de blocos que vão animar a folia na Serra:

Dia 03/02 (sábado)

Apaixonados por São Diogo, em São Diogo, das 16 às 21 horas.

Bloco da Vila, em Vila Nova de Colares, das 15 às 21 horas.

Dia 04/02 (domingo)

Amigos de Colina , em Colina de Laranjeiras, das 15 às 19 horas.

Bloco da Vila, em Vila Nova de Colares, das 15 às 21 horas.

Dia 09/02 (sexta-feira)

Bloco Adrenalina, em Jacaraípe, das 19 às 21 horas.

Dia 10/02 (sábado)

Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, a partir das 12h.

Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas.

Dia 11/02 (domingo)

Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas.

Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas.

Dia 12/02 (segunda)

Bloco das Piranhas, em Manguinhos, das 16 às 21 horas.

Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas.

Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas.

Dia 13/02 (terça-feira)

Bloco Ratazanas, em Jacaraípe, das 18 às 21 horas.

Bloco Chega de Basgaça, em Carapebus, das 19 às 21 horas.

