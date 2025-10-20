Carnaval de Vitória 2026: Série Ouro estreia com novo formato e desfiles na semana oficial da folia

Agora é oficial: o Carnaval de Vitória ganha um novo formato em 2026. A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (LIESES) anunciou a fusão dos antigos Grupos A e B, que passam a formar o Grupo Ouro, com desfiles marcados para a sexta-feira (13/02) e o sábado (14/02) do Carnaval oficial.

A mudança foi firmada em acordo entre as ligas das agremiações do Estado, com o objetivo de elevar o nível dos desfiles e oferecer ao público capixaba um espetáculo ainda mais grandioso e competitivo.

O novo formato também redefine o calendário do samba em Vitória: o Grupo Especial continuará abrindo o Carnaval Nacional na semana anterior, sob organização da LIESGE, enquanto o Grupo Ouro encerra a programação carnavalesca da capital, na semana oficial da festa.

De acordo com a LIESES, a proposta busca fortalecer o evento e valorizar as escolas que compõem o grupo de acesso ao Especial, consolidando o Carnaval de Vitória como um dos mais importantes do país.

E tem novidade para o público: neste primeiro ano do novo formato, os ingressos das arquibancadas terão um caráter social, sem cobrança em dinheiro, ampliando o acesso da população aos desfiles.

O presidente da LIESES, Sandro Rosa, destaca que a união das escolas e o novo formato representam um marco para o samba capixaba:



“Estamos vivendo um momento histórico. A fusão dos grupos e a realização dos desfiles na semana oficial do Carnaval mostram a força e a maturidade das escolas do Espírito Santo. O objetivo é oferecer ao folião um espetáculo inesquecível, com mais estrutura, emoção e representatividade. É o nosso samba crescendo e ocupando o lugar de destaque que merece”, afirma.

Os desfiles da Série Ouro 2026 contarão com nove agremiações, que se apresentam na seguinte ordem:

Sexta-feira (13/02/2026)

Barreiros | Chega Mais | Eucalipto | Tradição | São Torquato

Sábado (14/02/2026)

Itacibá | Mocidade da Praia | Império de Fátima | Mocidade Serrana

Antes da festa na avenida, o público poderá conferir os ensaios técnicos gratuitos, marcados para janeiro, sempre às 21h e 22h30, no Sambão do Povo.

Calendário de Ensaios Técnicos:

02/01 – Barreiros e Itacibá

09/01 – Chega Mais e Mocidade da Praia

16/01 – Eucalipto e Império

23/01 – Tradição e Mocidade Serrana

30/01 – São Torquato

Com o novo formato e o envolvimento das comunidades, o Carnaval de Vitória promete ainda mais brilho, emoção e samba no pé, reafirmando a força e a diversidade das escolas capixabas na avenida.