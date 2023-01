CarnaViana retorna com atrações musicais e desfiles de blocos de rua

today23 de janeiro de 2023 remove_red_eye67

O CarnaViana está de volta com apresentações musicais de todos os estilos e desfiles dos tradicionais blocos de marchinha. A festa tem data e local: a Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede, nos dias 11 e 12 de fevereiro.

As bandas de marchinha Raízes do Carnaval e A Fanfarra do Papai iniciarão a programação puxando os blocos pelas ruas da cidade.

No primeiro dia de folia, as apresentações do Grupo + Em Conta, Leley do Cavaco e Andrea Nery trazem muito pagode e axé para o público.

O segundo dia de apresentação tem como atração uma matinê com Academia dos Sonhos e o Bloco da Biblioteca. A folia traz ainda os shows do Grupo Gigante pela Própria Natureza, Serginho Black e Banda e Cheiro Moreno.

Confira a programação:

SÁBADO (11/02) HORÁRIO ATRAÇÃO 16h Banda Raízes do Carnaval (Marchinha) 18h Grupo + Em Conta 20h30 Leley do Cavaco (Pagode) 22h Andrea Nery (Axé) 23h30 ENCERRAMENTO