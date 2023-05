Cartão alimentação/refeição dos servidores de Cariacica não permite saque

today19 de maio de 2023 remove_red_eye103

Os servidores que ainda não escolheram entre uma das seis empresas que vão prestar serviço de auxílio alimentação/refeição devem ficar atentos a uma questão muito importante: o cartão é de uso exclusivo nas modalidades alimentação e refeição, não sendo permitido nenhum tipo de saque.

É necessário ficar atento aos tipos de produtos que estão sendo ofertados, já que a única possbilidade de uso do cartão é nas funções alimentação ou refeição.

E hoje (19) é o útimo dia para aderir ao auxílio-alimentação/refeição. É só entrar no “Portal do Servidor”, na aba “Cartão Alimentação/Refeição”, e escolher uma das seis empresas habilitadas.

A partir deste mês o valor de R$ 500,00 referente ao auxílio-alimentação/refeição passa a ser creditado em um cartão magnético. O valor poderá ser usado tanto para alimentação quanto para refeição e será creditado sempre no dia 5 de cada mês.

Clique aqui para ter acesso ao “Portal do Servidor”.

As empresas são: Comprocard, Le Card, Personal Card, Sodexo, UP Brasil, Verocard.

O prazo para a escolha do cartão iniciou às 8 horas do dia 15 de maio e termina hoje (19) às 18 horas. O servidor que não fizer a adesão será distribuído de forma aleatória para as empresas credenciadas.

Como escolher?

– Até as 18 horas de hoje (19) entrar no site da Prefeitura de Cariacica (www.cariacica.es.gov.br) no “Portal do Servidor“, na aba “Cartão Alimentação/Refeição”.

– Em seguida, o servidor deve informar seu CPF e a mesma senha utilizada para acessar o “Portal do Servidor“.

– Em seguida é só escolher entre uma das seis empresas habilitadas.

– Após a escolha, caso o servidor deseje trocar, a migração só poderá ser feita após 6 meses.

Mais informações pelos telefones: 3354-5818 e 3354-5819.

Veja aqui as vantagens e benefícios de cada cartão:

Comprocard

LeCard

Personal Card

Sodexo

Up Brasil

Verocard